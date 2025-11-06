Colombia

Denuncian a Gustavo Petro por presunta falsedad en documento público y lavado de activos: “Publicó que ya estaba separado de Verónica Alcocer”

El presidente enfrenta dos acusaciones penales ante la Comisión de Investigación y Acusación, por discrepancias en declaraciones oficiales y su inclusión en la lista Clinton, según el experto Juan Carlos Portilla

El profesor Juan Carlos Portilla presentó pruebas ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro - crédito Juan Carlos Portilla

El profesor y experto en finanzas criminales Juan Carlos Portilla presentó dos denuncias penales ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro.

El foco de estas acciones legales recae en la presunta falsedad en documento público y el posible delito de lavado de activos, ambos relacionados con declaraciones y actuaciones del mandatario y su entorno más cercano.

La controversia se intensificó tras la inclusión de Petro en la llamada lista Clinton, un inventario internacional que agrupa a personas vinculadas con actividades ilícitas como el narcotráfico y el terrorismo.

Este hecho, sumado a las explicaciones públicas del presidente para eximir a Verónica Alcocer —que también figura en la lista—, ha suscitado una oleada de reacciones y ha puesto bajo la lupa la veracidad de la información consignada en documentos oficiales.

Las denuncias contra Gustavo Petro
Las denuncias contra Gustavo Petro por falsedad en documento público y lavado de activos marcan un nuevo capítulo en la política colombiana - crédito Juan Carlos Portilla

La denuncia principal, radicada por Portilla, sostiene que el presidente Petro habría incurrido en falsedad al declarar bajo juramento en un formulario público de la Presidencia de la República, fechado el 11 de noviembre de 2024, que Verónica del Socorro Alcocer García era su cónyuge o compañera permanente.

Esta afirmación, según el denunciante, contradice las declaraciones que el propio mandatario realizó en octubre de 2025 a través de su cuenta en la red social X, en la que aseguró que se encontraba separado de Alcocer “desde hace años”.

Se denuncia la posible comisión del delito de falsedad en documento público, toda vez que en un formulario público de la Presidencia de la República sobre la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés del presidente Petro y publicado el 11 de noviembre de 2024, el propio presidente Petro consignó que la señora Verónica del Socorro Alcocer García como su cónyuge o compañera permanente”, afirmó Portilla en su comunicación a la Comisión.

