Colombia

Corte Constitucional recibió expediente clave de Colpensiones para decidir si aparta o no a Héctor Carvajal del debate de la reforma pensional

El documento, enviado al despacho del magistrado Jorge Ibáñez, contiene información sobre la participación de Carvajal como asesor jurídico de la entidad

Guardar
El documento corresponde a las
El documento corresponde a las pruebas solicitadas dentro del incidente de recusación contra el magistrado Héctor Carvajal Londoño - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Corte Constitucional

El jueves 6 de noviembre, la Corte Constitucional recibió un expediente remitido por Colpensiones, en respuesta al decreto de pruebas dentro del incidente de recusación que interpuso la senadora Paloma Valencia contra el magistrado Héctor Carvajal Londoño.

El documento, de 116 páginas, fue dirigido al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la alta corte y ponente de la demanda contra la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el oficio, fechado el 5 de noviembre de 2025, Colpensiones dio cumplimiento al requerimiento emitido por el magistrado Ibáñez el 27 de octubre, dentro del expediente correspondiente a la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia. La información remitida contiene los documentos e informes elaborados durante la gestión del entonces contratista Héctor Carvajal, que antes de ser elegido magistrado de la Corte Constitucional fue abogado asesor de esa entidad.

Colpensiones confirmó informes elaborados por Carvajal

Colpensiones confirmó que Carvajal, cuando
Colpensiones confirmó que Carvajal, cuando fue contratista, elaboró informes y conceptos jurídicos sobre la Ley 2381 de 2024 - crédito Colpensiones

El memorial fue firmado por Mirtha Patricia Bejarano Ramón, asesora y jefa encargada de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones. En el texto, la funcionaria precisó que la entidad remitió al alto tribunal los informes elaborados por Carvajal durante su contratación, los cuales fueron recibidos por el entonces jefe de esa oficina, Jorge Eliécer Morales Acuña.

En el documento se indica que Carvajal “efectuó revisión y comentarios en relación con la estrategia de defensa para procesos judiciales, además de ofrecer conceptos sobre temas administrativos, laborales y de interpretación de jurisprudencia. Estas actividades hicieron parte de su labor dentro de los contratos No. 070 de 2024 y 005 de 2025, celebrados con Colpensiones.

Sin embargo, en uno de los apartes más relevantes del expediente se menciona una proyección elaborada por Carvajal para responder la demanda de inconstitucionalidad presentada por Paloma Valencia contra la misma Reforma Pensional. En dicho escrito, el entonces contratista propuso una postura jurídica frente a los argumentos de la senadora y recomendó la línea de defensa que debía asumir la entidad ante la Corte.

La defensa de Colpensiones frente a la demanda

La Oficina Asesora de Asuntos
La Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones envió los informes en cumplimiento del decreto de pruebas emitido el 27 de octubre de 2025 - crédito Colpensiones/Colprensa

En la “proyección” incluida en el expediente, Carvajal sostuvo que “no procede la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada porque, contrario a lo sostenido por la demandante, la disposición demandada goza de plena legitimidad y validez al verificarse que el ejercicio de su expedición y su contenido son respetuosos de la Constitución Política y la ley”.

El documento también evidencia que el entonces abogado citó directamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Carvajal argumentó además que la senadora Paloma Valencia, a través de su argumentación propia, pretende inducir en error al Despacho”, refiriéndose a las diferencias entre el texto aprobado en el Senado y el texto debatido en la Cámara de Representantes.

El excontratista insistió en que durante la sesión plenaria del 14 de junio de 2024 “se cumplió con los presupuestos deliberativos del trámite plenario, toda vez que hubo seis bloques de discusión sobre diferentes temas referentes a la Ley 2381 de 2024, así mismo, los miembros de la oposición presentaron tres proposiciones para que la votación del articulado se hiciera de forma nominal e individual, artículo por artículo”.

En su análisis, Carvajal sostuvo
En su análisis, Carvajal sostuvo que la norma demandada “goza de plena legitimidad y validez” - crédito Colprensa

La entrega del expediente por parte de Colpensiones constituye una de las pruebas documentales más importantes dentro del trámite. Con base en este material, la Corte Constitucional deberá decidir si el magistrado Carvajal puede continuar participando en el debate de fondo sobre la Ley 2381 de 2024 o si, por el contrario, debe ser separado del caso.

De confirmarse su impedimento, el alto tribunal tendría que designar a otro magistrado para reemplazarlo en el estudio del expediente, lo que podría modificar el ritmo del proceso y retrasar la decisión definitiva sobre la validez de la Reforma Pensional, una de las iniciativas más relevantes del Gobierno nacional en materia de seguridad social.

Temas Relacionados

ColpensionesHéctor CarvajalReforma pensionalCorte ConstitucionalRecusaciónJorge Enrique IbáñezPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Doble emergencia en Cundinamarca: rescatista desapareció durante el operativo de búsqueda de una niña

Autoridades y cuerpos de socorro de Cundinamarca y Meta suman esfuerzos para encontrar a las dos víctimas

Doble emergencia en Cundinamarca: rescatista

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

La tensión fue clara y el pasado romántico entre la pareja se hizo evidente con la convivencia en el mismo equipo

Katiuska evitó beso de Zambrano

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín

El cuadro Matecaña interpuso una causa contra la seccional Risaralda de la cartera ministerial, alegando afectación al debido proceso en medio de su falta de pagos a jugadores y cuerpo administrativo

Deportivo Pereira interpusó tutela contra

Pastrana apuntó a Petro, a 40 años de la toma del Palacio de Justicia, y recordó “el día en que Pablo Escobar y el M-19 masacraron la justicia”

El expresidente de la República, con un corto, pero duro mensaje en sus redes sociales, expresó su indignación frente al suceso, en el que el abatido capo del cartel de Medellín y el grupo guerrillero del que hizo parte el primer mandatario, habrían acordado el ataque a las instalaciones judiciales

Pastrana apuntó a Petro, a

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Piter Albeiro pidió disculpas por publicación sobre “destripar a la izquierda”: “Hoy este mierdero es mío”

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Deportes

Deportivo Pereira interpusó tutela contra

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe tendría nuevo técnico: ya habría acuerdo con viejo conocido del fútbol colombiano

Este es el otro estadio en Colombia que entrará en fase de renovación: fue blanco de polémica en la Dimayor

Millonarios estaría tras los pasos de un volante argentino, figura del Brasileirao: el futbolista evalúa sus opciones