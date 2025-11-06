Colombia

Capturaron a 9 trabajadores del puerto de Buenaventura por un mega robo a contenedores: la mercancía robada estaba avaluado en $5.000 millones

Dos de los imputados, de acuerdo con la investigación, alteraron el sistema en el puerto para que otros cómplices retiraran en tractocamiones cinco contenedores cargados de cobre

Guardar
Los procesados, identificados como Leidy
Los procesados, identificados como Leidy Johana Aislant Ibarra, Adriana Milena García Mosquera, Dewin Góngora Sánchez, John Jairo Martínez Rojas, Jhon Fredy Molina Durango, Yeison Camilo Villada López, Wilmer Alexander Bolaños Solarte, Jorge Enrique Cortés Gutiérrez y Jhoan Sebastián Quintero Aguirre - crédito Policía

La recuperación parcial de 163 toneladas de cobre robadas en el puerto de Buenaventura ha puesto en evidencia la sofisticación de una red criminal que operaba desde el interior de la terminal marítima.

Un juez de control de garantías ordenó la reclusión preventiva en centro carcelario para nueve personas presuntamente implicadas en el hurto de cinco contenedores, cuyo valor supera los cinco mil millones de pesos.

La investigación, iniciada tras la denuncia presentada por la empresa importadora afectada, permitió a la Fiscalía General de la Nación reconstruir el modus operandi de la organización.

El caso reveló la participación de empleados de una agencia aduanera contratada para legalizar la mercancía ante la Dian, personas que habrían facilitado el acceso irregular a los sistemas internos del puerto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Fiscalía, la carga arribó a Buenaventura el trece de julio de 2024 y recibió autorización para su retiro dos días después. La red delictiva aprovechó este margen para intervenir en los procedimientos administrativos.

“Los directivos de la empresa afectada instauraron la denuncia luego de detectar inconsistencias en el retiro de los contenedores, ya que cinco de ellos fueron retirados sin autorización”, explicó el ente investigativo en un comunicado.

Dos de los imputados, de acuerdo con la investigación, habrían autorizado el desbloqueo de los contenedores y cargado la información correspondiente en el sistema de la sociedad portuaria, lo que permitió la obtención de los pines de seguridad necesarios para el retiro físico de la mercancía.

En la siguiente fase del plan, otra de las procesadas gestionó los permisos que habilitaron el ingreso de los tractocamiones al puerto.

A la cárcel 9 hombres
A la cárcel 9 hombres por robo a contenedor en el puerto de Buenaventura - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Una vez obtenidos estos documentos de manera fraudulenta, tres conductores accedieron a la terminal, retiraron los cinco contenedores y los trasladaron hasta una bodega ubicada en Tuluá, también en el departamento de Valle del Cauca.

Allí, otros integrantes de la red aguardaban para recibir el cargamento de cobre. La intervención oportuna de la Policía de Carreteras permitió recuperar una fracción de la carga sustraída, aunque la Fiscalía no precisó la cantidad exacta recuperada.

El fiscal seccional encargado del caso imputó a los nueve capturados el delito de hurto calificado y agravado.

Los procesados, identificados como Leidy Johana Aislant Ibarra, Adriana Milena García Mosquera, Dewin Góngora Sánchez, John Jairo Martínez Rojas, Jhon Fredy Molina Durango, Yeison Camilo Villada López, Wilmer Alexander Bolaños Solarte, Jorge Enrique Cortés Gutiérrez y Jhoan Sebastián Quintero Aguirre, rechazaron los cargos formulados en su contra.

Vista del puerto de Buenaventura
Vista del puerto de Buenaventura (Colombia), uno de los puntos comerciales más importantes del país, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Temas Relacionados

Robo en puerto de BuenaventuraRobo a contenedoresNueve hombres capturadosTrabajadores del puertoA la cárcel por roboColombia-Noticias

Más Noticias

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League

En este torneo el turno es para el delantero antioqueño, que tendrá una dura visita a República Checa, para medir fuerzas ante uno de los equipos más destacados de dicho país: el Viktoria Plzen

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 6 de noviembre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

De la mano de Luis Díaz, Bayern Múnich es líder de la UEFA Champions League: así va la tabla de posiciones

El colombiano marcó los dos goles con los que el conjunto alemán superó en condición de visitante a PSG de Francia y se adueñó del primer lugar en la clasificación de la Fase de Liga luego de cuatro jornadas

De la mano de Luis

Presidente de la Corte Suprema explicó por qué no invitaron a Petro a homenaje a los magistrados muertos en el Palacio de Justicia

Octavio Augusto Tejeiro detalló en medios los motivos por los cuales el mandatario no fue convocado al evento principal en memoria de los magistrados caídos durante la toma del Palacio de Justicia

Presidente de la Corte Suprema

Así les fue a alemanes, un danés y un egipcio jugando el deporte nacional de Colombia, el tejo: “Es muy fácil de jugar”

Aprovechando la gran cantidad de turistas en la ciudad, los creadores de contenido acercaron a los extranjeros a este particular juego de raíces muiscas

Así les fue a alemanes,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro en Medellín se

Ryan Castro en Medellín se disfrazó y repartió regalos a vendedores ambulantes: “Vamos a cambiar un par de vidas”

María Fernanda Cabal sorprende al hablar de infidelidades y celos en su juventud: “No me gustaba que me los pusieran a mí”

Patricia Grisales fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por un “imperdonable” error: en qué falló

Festival internacional de fotografía de Bogotá 2025: fechas, invitados y actividades del masterclass

Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Deportes

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League

De la mano de Luis Díaz, Bayern Múnich es líder de la UEFA Champions League: así va la tabla de posiciones

Estos son los jugadores de la selección Colombia Sub-20 que podrían llegar al equipo de mayores para el Mundial del 2026

Sebastián Villa hizo historia: quedó campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y anotó el tiro penal decisivo para el título

Se le caería una negociación enorme a Millonarios: perdería un jugador importante para 2026 por falta de plata