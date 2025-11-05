Violencia desmedida: hombre fue asesinado por sicarios frente a su novia en Antioquia

Las autoridades están en alerta por las razones detrás del brutal ataque - crédito Colprensa

El asesinato de Edwin Adid Sandoval Figueroa, un minero de Anorí, tiene en alerta a los habitantes del norte del Valle de Aburrá, pues el ciudadano cayó en medio de un ataque que fue perpetrado por sicarios en moto en la vía que conduce hacia el corregimiento de San Félix, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la víctima de este brutal ataque tenía 44 años y fue interceptado mientras se desplazaba junto a su pareja sentimental, que presenció el fatal ataque.

El informe difundido por los medios locales como Alerta Paisa, indica que el hecho se desarrolló con extrema violencia, teniendo en cuenta que los agresores obligaron a Sandoval a descender del vehículo, le retiraron el casco y le dispararon.

Aunque el objetivo intentó escapar a pie, fue perseguido y finalmente ejecutado en el lugar. Ante la brutalidad del caso, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para determinar si la víctima había recibido amenazas previas por parte de actores armados que operan en el nordeste de Antioquia.

Cabe mencionar que la hipótesis se maneja debido a que la región de Anorí se caracteriza por la intensa actividad minera, en muchos casos de carácter ilegal, lo que ha desatado una disputa territorial entre organizaciones armadas como el ELN y disidencias de las Farc.

Esta pelea por el control de las rentas criminales provenientes de la minería incrementó la violencia en la zona, dejando a los trabajadores del sector en una posición de alta vulnerabilidad, por lo que no se descarta que este fuera el motivo del ataque.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando lo sucedido y recolectando información para esclarecer los hechos. Con este fin, se realizó un llamado a la comunidad para que brinden cualquier tipo de información que pueda ayudar a ubicar a los responsables de este hecho que desató indignación en la región.

El caso de Sandoval se suma a una serie de hechos violentos que reflejan la compleja situación de seguridad en el departamento, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa representando una amenaza constante para la población civil y, en particular, para aquellos que se dedican a la minería en áreas disputadas.

Violencia en Bello

El ataque en contra del minero no es el único que se ha presentado recientemente, pues las autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida en plena vía pública de Bello, lo que causó preocupación entre los habitantes del barrio París durante la madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025.

La víctima fue identificada como Dayan Stive Acevedo Sepúlveda, de 36 años, que fue asesinado mientras dormía sobre una acera, según confirmaron las autoridades. El crimen se registró a las 12:31 a. m. en la carrera 77 con calle 20D, donde varios residentes, alarmados por el sonido de varias detonaciones, alertaron a la línea de emergencias 123 para reportar lo sucedido.

Minutos después del reporte, una patrulla de la Policía llegó al lugar y los agentes de la Policía confirmaron que encontraron el cuerpo de Acevedo Sepúlveda tendido en la calle, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Las primeras indagaciones permitieron establecer que la víctima, que vivía en condición de habitante de calle, solía transitar por ese sector.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar el móvil del homicidio ni identificar a los responsables. Por esta razón, la Sijín de la Policía Nacional continúa con la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en zonas cercanas para esclarecer los hechos.