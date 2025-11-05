Colombia

Una impresionante pelea se registró en una estación de Transmilenio: la empresa de transporte se pronunció

La circulación de un video en redes sociales volvió a poner atención sobre la situación en el sistema de transporte masivo en Bogotá, tras un episodio que generó reacciones entre los usuarios y autoridades

En redes sociales circuló un video de un hombre que agredió a vigilantes en Transmilenio

En redes sociales circula un video donde se observa una pelea entre un usuario y personal de vigilancia en una estación del sistema Transmilenio de Bogotá, presuntamente provocada por un intento de ingreso irregular.

El material audiovisual generó numerosas denuncias e indignación en diferentes plataformas digitales durante la jornada de este 5 de noviembre, según la información disponible.

El fenómeno de los colados en Transmilenio ha sido objeto de reiteradas denuncias en la capital colombiana.

De acuerdo con datos del mismo sistema, la evasión al pago continúa fuerte aun cuando la empresa ha implementado estrategias pedagógicas y desarrollado infraestructura específica para evitar estos actos.

Entre esas estrategias destacan las campañas informativas dirigidas a sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago, así como la instalación de puertas anticolados y torniquetes que cubren la totalidad de los ingresos en varias estaciones. Pese a estos esfuerzos, existen puntos del sistema donde los colados persisten, haciendo que la problemática se mantenga vigente en zonas específicas de la ciudad.

Tras la difusión del video, TransMilenio S.A. emitió una declaración oficial donde abordó el incidente en detalle. Según el comunicado, la empresa manifestó: “Rechazamos todo acto de agresión o intolerancia dentro del Sistema”. Las primeras indagaciones señalan que las personas involucradas habrían ingresado sin pagar el pasaje y, durante las labores de control por parte del equipo de vigilancia, se produjo una agresión física en contra de los guardas responsables de restablecer el orden.

Las autoridades competentes impusieron sanciones a los usuarios implicados, amparadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. TransMilenio S.A. subrayó en su mensaje que este tipo de comportamientos no serán tolerados dentro del sistema, recalcando la prioridad de proteger la integridad tanto de los usuarios como de los trabajadores.

Finalmente, la empresa reiteró su llamado a la ciudadanía a propiciar una convivencia respetuosa y hacer uso adecuado del sistema de transporte, a la vez que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para la protección de todos los que transitan por el TransMilenio.

