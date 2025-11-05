Colombia

TikToker denunció intento de robo en un restaurante del aeropuerto El Dorado: le pedían más de lo registrado en el menú

La ‘influencer’ asegura que antes de ordenar verificó el precio de los platos, pero al momento de pagar intentaron cobrar mucho más del costo que aparece en el menú

Guardar
La mujer denunció que los
La mujer denunció que los precios eran distintos a los de la carta - crédito @soylolalolitass / TikTok

El debate sobre los precios en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha vuelto a encenderse tras la denuncia pública de Lola Vargas, una creadora de contenido en Tiktok, que expuso en un video viral lo que considera un “robo” por parte de un establecimiento de la terminal aérea.

La joven, que cuenta con casi un millón de seguidores en la plataforma, relató que durante una visita al aeropuerto junto a su pareja, un ciudadano francés, se enfrentó a una cuenta que ascendía a 180 mil pesos por un desayuno compuesto por dos tazas de caldo, un capuchino y dos pequeñas arepas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación se desarrolló cuando, antes de abordar su vuelo, la pareja decidió desayunar en el local Zyrope.

Según explicó Lola Vargas en su video, al momento de recibir la cuenta, la cifra les resultó desproporcionada, ya que ella había consultado previamente el precio de los caldos, que figuraban a 24 mil pesos cada uno.

Ella cree que el aumento de precios se dio por estar acompañada de un ciudadano extranjero - crédito @soylolalolitass / TikTok

Ante la sorpresa, la joven solicitó al mesero el desglose de los precios, momento en el que, según su testimonio, el empleado comenzó a mencionar valores aleatorios, llegando a cobrar treinta mil pesos por el capuchino. Tras este ajuste, el total de la cuenta se redujo a 90 mil pesos, exactamente la mitad del monto inicial.

La influencer detalló que, al comparar la factura con la carta del establecimiento, detectaron inconsistencias: “Luego pedimos la factura y la comparamos al menú y nos damos cuenta que, por ejemplo, Evens que pidió capuchino, le cobraron un capuchino Baileys cuando le dieron un capuchino normal. La diferencia es de 11 mil a casi 30 mil pesos”

La joven también relató que su pareja, al ser extranjero y hablar en francés, estuvo a punto de pagar sin cuestionar el monto, pero ella intervino para solicitar el detalle de los precios.

“Literalmente yo creo que él escuchó a Evens hablar francés y dijo como “yo aquí le voy a sacar plata’. Oigan, qué gente tan deshonesta y me sorprende un montón que pase en el aeropuerto”.

Temas Relacionados

Influencer denuncia robo en el aeropuertoPrecios en el aeropuerto El DoradoRestaurante en el aeropuertoCobros excesivos en El DoradoColombia-Noticias

Más Noticias

Cancillería gestiona nuevo trámite para que Petro viaje a la ONU pese al retiro de su visa diplomática por parte de EE. UU.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo aseguró que confia en que Washington respete los acuerdos internacionales que garantizan el acceso de mandatarios a la sede de la ONU

Cancillería gestiona nuevo trámite para

Lotería de la Cruz Roja resultados 4 de noviembre: Todos números ganadores del premio mayor y los secos millonarios

Esta popular lotería entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy

Lotería de la Cruz Roja

Luego de su encontronazo con JP Hernández, Iván Cepeda denunció manipulación de imágenes sobre su papel en negociaciones de paz: “Descontextualiza las imágenes”

El candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que las fotografías fueron tomadas durante su papel como facilitador en las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno nacional en La Habana, Cuba

Luego de su encontronazo con

Familia de Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá, solicitó que el caso sea tipificado como homicidio doloso agravado: qué significa

El pedido de la familia busca que la Fiscalía incremente la presión sobre el principal sospechoso y facilite la captura del segundo implicado

Familia de Jaime Esteban Moreno,

Abelardo de la Espriella dijo que Iván Cepeda acusó de “paramilitar” a un activista: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”

El abogado y precandidato presidencial respaldó la denuncia de un usuario de redes sociales que afirmó haber sido etiquetado como paramilitar por el senador

Abelardo de la Espriella dijo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Llane revela los motivos detrás

Llane revela los motivos detrás de su salida de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Se conoce la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así le fue a Karina García y Yina Calderón

Lina Tejeiro aseguró que mandaría a Yina Calderón a terapia: “Que entienda sus vacíos y lo que tiene que sanar”

Hassam se despidió del programa “¿Qué hay pa’ dañar?” de RCN por problemas médicos: qué tiene

Deportes

Luis Díaz envió mensaje a

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”