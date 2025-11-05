TikToker denunció intento de robo en un restaurante del aeropuerto El Dorado: le pedían más de lo registrado en el menú

La mujer denunció que los precios eran distintos a los de la carta - crédito @soylolalolitass / TikTok

El debate sobre los precios en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha vuelto a encenderse tras la denuncia pública de Lola Vargas, una creadora de contenido en Tiktok, que expuso en un video viral lo que considera un “robo” por parte de un establecimiento de la terminal aérea.

La joven, que cuenta con casi un millón de seguidores en la plataforma, relató que durante una visita al aeropuerto junto a su pareja, un ciudadano francés, se enfrentó a una cuenta que ascendía a 180 mil pesos por un desayuno compuesto por dos tazas de caldo, un capuchino y dos pequeñas arepas.

La situación se desarrolló cuando, antes de abordar su vuelo, la pareja decidió desayunar en el local Zyrope.

Según explicó Lola Vargas en su video, al momento de recibir la cuenta, la cifra les resultó desproporcionada, ya que ella había consultado previamente el precio de los caldos, que figuraban a 24 mil pesos cada uno.

Ella cree que el aumento de precios se dio por estar acompañada de un ciudadano extranjero - crédito @soylolalolitass / TikTok

Ante la sorpresa, la joven solicitó al mesero el desglose de los precios, momento en el que, según su testimonio, el empleado comenzó a mencionar valores aleatorios, llegando a cobrar treinta mil pesos por el capuchino. Tras este ajuste, el total de la cuenta se redujo a 90 mil pesos, exactamente la mitad del monto inicial.

La influencer detalló que, al comparar la factura con la carta del establecimiento, detectaron inconsistencias: “Luego pedimos la factura y la comparamos al menú y nos damos cuenta que, por ejemplo, Evens que pidió capuchino, le cobraron un capuchino Baileys cuando le dieron un capuchino normal. La diferencia es de 11 mil a casi 30 mil pesos”

La joven también relató que su pareja, al ser extranjero y hablar en francés, estuvo a punto de pagar sin cuestionar el monto, pero ella intervino para solicitar el detalle de los precios.

“Literalmente yo creo que él escuchó a Evens hablar francés y dijo como “yo aquí le voy a sacar plata’. Oigan, qué gente tan deshonesta y me sorprende un montón que pase en el aeropuerto”.