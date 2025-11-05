Colombia

Sinuano Día y Noche resultados 5 de noviembre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Esos son los sorteos más importantes de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Todas las combinaciones ganadoras del
Todas las combinaciones ganadoras del Sinuano Noche. (Infobae)

La lotería del Sinuano Día y Noche publicaron los números ganadores de sus últimos sorteos llevados a cabo este miércoles 5 de noviembre de 2025, en sus respectivos horarios.

Este popular juego de la costa caribe colombiana ofrece como premio mayor multiplicar hasta 4.500 veces la cantidad de tu apuesta. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha del sorteo: miércoles 5 de noviembre de 2025
  • Número del sorteo: 13.173
  • Número ganador: 4 4 1 3
  • La Quinta: 8

Resultados del Sinuano Noche

Los resultados de ambos sorteos
Los resultados de ambos sorteos del Sinuano de este 5 de noviembre de 2025. (Infobae)
  • Fecha del sorteo: miércoles 5 de noviembre de 2025
  • Número del sorteo: 13.174
  • Número ganador: 7 7 5 8
  • La Quinta: 1

¿A que hora se juega el Sinuano?

Esta lotería cuenta con dos concursos diariamente:

  • Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas.
  • Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

¿Cómo se juega el Sinuano y cuál es su plan de premios?

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

