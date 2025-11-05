Paloma Valencia afirmó que buscan una coalición lo más grande posible para las elecciones 2026 y le tiró pulla a Petro: “No respeta los límites de la democracia”

Paloma Valencia se volvió a despachar en contra del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia propuso a través de su cuenta de X la conformación de una “coalición lo más grande posible” de cara a las elecciones de 2026, con el objetivo de enfrentar al actual gobierno y garantizar la defensa de los valores democráticos en Colombia.

“Tenemos que buscar una coalición lo más grande posible, desde Fajardo hasta todos los que no votaron por Petro”, planteó Valencia en su mensaje.

La legisladora subrayó que su preocupación no radica únicamente en la orientación ideológica del presidente, sino en su postura frente a los límites constitucionales.

“El problema del presidente no es que sea de izquierda, es que no respeta los límites de la democracia”, afirmó Valencia, haciendo alusión a lo que considera prácticas incompatibles con el equilibrio de poderes.

La congresista insistió en la importancia de unir fuerzas entre sectores políticos diversos, incluyendo figuras como Sergio Fajardo, para ofrecer una alternativa sólida.

Valencia sostuvo que, dentro de dos años, los principios democráticos prevalecerán en el país: “En el 2026 va a ganar la democracia”, aseguró.