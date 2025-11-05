Colombia

Otty Patiño descartó negociaciones con el Tren de Aragua: “No sé cómo se pueda dialogar con una organización cuya existencia es un poquito fantasmal”

El comisonado para la paz asegurá que el embajador de Colombia en Venezuela le indicó que el Tren de Aragua “existió, pero eso es cuestión del pasado, que ya en este momento no existe”

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, afirmó que no existen condiciones para negociar con el Tren de Aragua, señalando que la organización criminal ya no opera en Colombia según información oficial - crédito Javier Andrés Rojas / Reuters

La posibilidad de establecer un diálogo con el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más mencionadas en la región, ha sido descartada por el Gobierno colombiano.

Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, declaró en entrevista con Caracol Radio que, tras consultar con el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, la información recibida indica que el Tren de Aragua “existió, pero eso es cuestión del pasado, que ya en este momento no existe”.

Esta afirmación pone en duda la viabilidad de incluir a este grupo en la política de paz total, que busca negociar con todos los actores armados interesados en un proceso de sometimiento o diálogo.

Patiño explicó que la principal dificultad radica en la naturaleza del grupo: “No es una organización colombiana y, segundo, pues no sé cómo se pueda dialogar con una organización cuya existencia es un poquito fantasmal”. Según el alto comisionado, la ausencia de una estructura clara y la falta de evidencia sobre su operación actual en Colombia complican cualquier intento de acercamiento.

Es muy fregado empezar a hablar con fantasmas y con organizaciones de dudosa existencia”, puntualizó en la conversación con el medio mencionado.

La Fiscalía colombiana impuso extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a "Larry Changa", entre ellos un lote de 1.200 metros cuadrados en Circasia - crédito Policía Nacional/Dijín

La postura del Gobierno colombiano contrasta con la percepción internacional. El Tren de Aragua figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos como grupo terrorista y organización criminal transnacional, con presencia en Venezuela, Chile y Colombia.

Consultado sobre esta discrepancia, Patiño respondió que no le corresponde explicar los criterios de inclusión en la lista Ofac: “Yo no sé, yo no soy quien elaboró esa lista. De tal manera que, perdón, pero me está atribuyendo unas funciones que no son competencia mía”.

La situación se complica aún más cuando se trata de organizaciones cuya existencia es incierta. Patiño señaló que ocurre algo similar con la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las Farc.

En este momento, no es claro si la Segunda Marquetalia existe y el señor Iván Márquez está en uso de sus facultades mentales para poder dirigir una organización”, explicó.

Actualmente, el Gobierno mantiene una relación directa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un desprendimiento de la Segunda Marquetalia, con la que sí existe una mesa de negociación, aunque bajo otra denominación.

Sobre la Segunda Marquetalia, Patiño reconoció que se le atribuyó el asesinato del senador Uribe, pero aclaró que no hay relación vigente con quienes pudieran estar al frente de esa organización.

Tren de Aragua pidio ser incluido en la paz total de Colombia

El 11 de octubre, el Tren de Aragua solicitó formalmente al Gobierno de Gustavo Petro ser incluido en la política de paz total en Colombia, según reveló en exclusiva Semana.

Carta en la que líder del Tren de Aragua solicita al presidente Petro ingresar a la Paz Total - crédito Redes Sociales / X

La petición fue presentada mediante una carta firmada por Larry Amaury Álvarez Núñez (alias Larry Changa), uno de los fundadores de la organización, actualmente detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y en proceso de extradición a Chile.

La propuesta del Tren de Aragua plantea la participación en mesas de diálogo institucionales, el diseño de programas de reinserción sociolaboral y formación técnica para jóvenes en riesgo, así como el apoyo a campañas de prevención dirigidas a migrantes y comunidades receptoras, en coordinación con autoridades y organizaciones no gubernamentales.

En la misiva, Larry Changa se presenta como vocero autorizado y expresa la disposición de la organización para colaborar con el Estado colombiano en iniciativas sociales y de prevención, con el objetivo de reducir la violencia y la influencia de estructuras criminales sobre comunidades vulnerables y migrantes.

El documento, de dos páginas y radicado ante las autoridades, argumenta que la solicitud surge de la preocupación por la pobreza extrema y la exclusión, y subraya que no se busca evadir la justicia ni propiciar impunidad, sino colaborar y someterse a la ley, con un ofrecimiento basado en la verdad y la no repetición.

La organización criminal más grande de la región, a través de su líder Larry Changa, solicitó formalmente al gobierno de Gustavo Petro participar en iniciativas de prevención y reinserción social para reducir la violencia - crédito Infobae

Junto a Larry Changa, otros tres miembros de alto perfil del Tren de Aragua —Carlos Francisco Gómez Moreno (alias Bobby), Dayonis Junior Orozco (alias Boti) y Luis Alfredo Carrillo (alias Gocho)—, todos detenidos en La Picota y solicitados en extradición, se sumarían a la negociación si el gobierno acepta la propuesta.

