Miss Universe Colombia se pronunció por el altercado entre la representante de México y el organizador de Miss Universo

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

La difusión global de un video que muestra el altercado entre Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, y Nawat Itsaragrisil, coorganizador de la actual edición que se celebra en Tailandia, descenadenó reacciones de todo tipo a nivel internacional, y hasta una clara toma de postura clara por parte de las candidatas

El incidente, ocurrido en el hotel Chatrium Riverside Bangkok, expuso ante más de 100 aspirantes a la corona de Miss Universo 2025 una escena de tensión inusual en este tipo de eventos. Durante una ceremonia protocolaria en la capital tailandesa, lo que debía ser una reunión informativa para las concursantes, se transformó en un enfrentamiento público.

Nawat Itsaragrisil, figura central en la organización local, exigió explicaciones a Bosch por no haber compartido en redes sociales contenido promocional sobre Tailandia. La situación escaló rápidamente: el organizador, micrófono en mano, interrumpió reiteradamente a la representante mexicana, que intentaba responder con serenidad, sin comprender del todo el motivo de la reprimenda.

Tras la insistencia del empresario, Bosch trató de explicar su postura:“Yo estaba haciendo un programa... y no se trata de qué lado está bien o mal”. Pero Nawat interrumpió: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

El intercambio se tornó aún más tenso cuando el tailandés lanzó fuertes comentarios sobre el responsable de Miss Universe México, afirmando que fue expulsado del país por un supuesto “comportamiento grosero”.

Asimismo, Nawat señaló: “Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

En ese punto, Fátima levantó la voz:“Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”, a lo que Nawat respondió: “Sí tienes voz, pero debes respetar.”

En un momento captado por las cámaras y viralizado en redes sociales, se escucha a Itsaragrisil ordenar: “Cállate”.

La tensión aumentó cuando otras candidatas se levantaron en señal de apoyo a Bosch. Ante esta reacción, el organizador ordenó al personal de seguridad retirar a las participantes que no permanecieran sentadas, advirtiendo: “¡Alto! Si quieren seguir participando, deben sentarse”. El público respondió con murmullos y abucheos, mientras la seguridad intervenía para restablecer el orden.

La mexicana habló sobre su incidente con Nawat (Tiktok ahtisa_universe)

A la salida del recinto, Fátima Bosch se dirigió a la prensa visiblemente afectada, aunque mantuvo la compostura. Bosh expresó: “Amo Tailandia y a su gente, pero lo que pasó dentro fue inaceptable. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización en México. No se me hace justo. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Nadie podrá callar mi voz”.

La respuesta internacional no se hizo esperar. El video del incidente se propagó rápidamente, generando indignación y cuestionamientos sobre la coherencia del certamen con los valores que proclama. Diversas organizaciones y figuras públicas manifestaron su postura favorable a la representante mexicana.

La representante de México en Miss Universe 2025 confirmó que sigue en competencia pese a ser insultada Crédito: Instagram/@miss.ardor

Incluso se difundió una fotografía en la que las candidatas, incluida la colombiana Vanessa Pulgarín, se reunieron para recibir a Bosch y extenderle su comprensión y apoyo, conmoviendo a la mexicana hasta las lágrimas. El momento quedó inmortalizado con una foto difundida en plataformas digitales con las palabras “esto es empoderamiento femenino”.

La Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín, posó junto a otras candidatas en una foto con la que manifestaron su apoyo a Fátima Bosch - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

Entre las muestras de solidaridad se incluyó la de la organización de Miss Universe Colombia, que publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde calificó lo ocurrido como “un día complejo en la concentración de Miss Universo”, debido a que el altercado hizo que se cancelara la ceremonia de la entrega de las bandas oficiales para las candidatas.

En un comunicado, Miss Universe Colombia extendió su apoyo a Fátima Bosch por los comentarios que recibió de Nawat Itsaragrisil - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

En el mensaje, la entidad expresó su apoyo a la actitud de Bosch: “La representante de México alzó la voz por ella, por sus compañeras, por sus naciones y, en conclusión, por las mujeres. Tenemos el derecho de hablar, de expresar lo que pensamos y sentimos, sin que se nos impongan situaciones que nos incomoden”.

El pronunciamiento concluyó con una reflexión sobre el sentido del certamen: “Miss Universo debe ser una celebración del empoderamiento femenino, del derecho a pensar distinto y expresarse libremente. Apostamos por una Miss Universo que inspire a nuevas generaciones sin ofender ni subyugar”.