Colombia

Estrategia para ahorrar $1.000.000 en Navidad con el salario mínimo en Colombia, según la IA

Diciembre despierta nuevos retos para el manejo del dinero y ha motivado la búsqueda de alternativas que faciliten llegar a fin de año con un ahorro extra

Guardar
El método es sugerido por
El método es sugerido por diferentes IA que están en vanguardia - crédito Freepik y Pixabay / Composición

Diciembre suele ser el mes en que muchas personas buscan contar con dinero extra para regalos, ropa nueva, viajes o celebraciones familiares, más aún cuando coinciden festividades, ferias y fiestas y vacaciones.

Disponer de dinero extra a fin de año, más allá de la prima que reciben algunos empleados, es clave para afrontar los gastos de la temporada.

Sin embargo, para quienes perciben el salario mínimo, reunir una cifra importante resulta complicado, ya que obligaciones como el arriendo, la alimentación y el transporte limitan casi por completo la capacidad de ahorro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este panorama, varias inteligencias artificiales (Chatgpt, Deepseek y Gemini) propusieron un método de ahorro específico para lograr acumular un millón de pesos antes del 25 de diciembre, utilizando como base el salario mínimo mensual de Colombia para 2025, que es de $1.423.500, más el auxilio de transporte de $200.000, para un total de $1.623.500.

Contando desde la primera semana de noviembre, hay siete semanas disponibles para poner en marcha la estrategia.

La técnica, llamada “Regla 3-2-1”, está diseñada para hacer el proceso viable y manejable, avanzando de forma progresiva y adaptándose a la psicología de quienes perciben ingresos fijos y limitados.

Ahorrar para Navidad aún es
Ahorrar para Navidad aún es posible con una técnica facil - crédito (Freepik)

El principal error de los intentos fallidos de ahorro suele ser fijar montos elevados desde el inicio, generando frustración y abandono rápido. Por eso, la clave aquí es ahorrar en escalas, construyendo el hábito y ajustando la exigencia semana tras semana.

El cronograma semanal funciona así:

  • Semana 1 (4 al 10 de noviembre): destina $50.000 al ahorro. Para conseguirlo, se aconseja identificar y eliminar un gasto semanal poco necesario, como consumir comidas afuera, pagar suscripciones que no se usan o hacer compras por impulso.
  • Semana 2 (11 al 17 de noviembre): aparta $100.000. El esfuerzo inicial se duplica, ya sea recortando otro gasto no esencial o haciendo ajustes al presupuesto del mercado.
  • Semanas 3 y 4 (del 18 de noviembre al 1 de diciembre): separa $150.000 cada semana. A esta altura, la disciplina debe consolidarse. El ahorro puede reforzarse combinando menores gastos y vendiendo algo en desuso para incrementar el capital.
  • Semanas 5 y 6 (del 2 al 15 de diciembre): guarda $200.000 cada una. Estos son los momentos que exigen más esfuerzo, justo cuando suelen aparecer las tentaciones de compras anticipadas de Navidad.
  • Semana 7 (del 16 al 25 de diciembre): reserva $150.000, con lo que se completa el objetivo de reunir un millón de pesos poco antes de Navidad.

Una recomendación esencial de la IA es aislar el dinero ahorrado del dinero de uso cotidiano para evitar gastarlo sin darse cuenta. Para esto, sugieren usar aplicaciones financieras digitales como Nequi, Daviplata o Movii.

Ahorrar con ayuda de las
Ahorrar con ayuda de las billeteras virtual - crédito Nequi y Daviplata

Dentro de estas aplicaciones, es posible crear un “Bolsillo” o “Meta de Ahorro” etiquetado como “Navidad 2025”.

Se recomienda transferir el monto semanal a este fondo tan pronto se reciba el pago, preferiblemente al comenzar la semana. Este bolsillo debe considerarse intocable, como si el dinero no estuviera allí, asegurando así que la suma se conserve hasta el final.

Las compras en Navidad y
Las compras en Navidad y fin de año se pueden hacer, incluso si gana un salario mínimo - crédito Canva

El método hace énfasis en pequeños cambios de hábitos, un aumento gradual en el monto y un sistema práctico para mantener separado el dinero del ahorro. Todo, con el propósito de llegar a diciembre con un millón de pesos reservado para regalos, ropa, viajes o cualquier plan que haga más especiales las fiestas de fin de año.

Los CDT también son una buena opción de ahorro

Otra alternativa efectiva para quienes buscan ahorrar y evitar el gasto impulsivo del dinero son los Certificados de Depósito a Término (CDT). Este instrumento financiero permite guardar una cantidad de dinero fija en una entidad bancaria por un plazo específico, que puede ir desde tres meses hasta un año, según la modalidad seleccionada por el usuario.

Al optar por un CDT, el titular no podrá retirar los fondos hasta el vencimiento del plazo acordado, lo que ayuda a evitar el uso anticipado del ahorro. Algunos CDT ofrecen la posibilidad de renovación automática, facilitando la continuidad de la disciplina financiera sin gestión adicional por parte del ahorrador.

Esta herramienta resulta útil para quienes desean separar una suma determinada y garantizar que permanecerá inmóvil durante varios meses. Al finalizar el periodo, el banco liquida el CDT y entrega al titular el monto inicial más los intereses generados, consolidando así un ahorro más estructurado y con un rendimiento definido.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialNavidadEconomíaSalario MínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las peleas presuntamente “clandestinas” en Before Club, discoteca donde estuvo el estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno antes de morir

Los eventos de ‘War Night Rave’, que combinan peleas de ‘dirty boxing’, música y fiestas, han ganado atención luego del asesinato del estudiante de los Andes

Estas son las peleas presuntamente

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

EN VIVO Benfica vs. Bayer

En video quedó violento asalto en avenida Caracas: ladrones rompieron ventana de un carro y se metieron de cuerpo entero, en pleno trancón

En el atraco, que quedó registrado en video, los tres delincuentes lograron hurtar celulares y otros objetos personales de los pasajeros del carro

En video quedó violento asalto

‘La rubia inmoral’ defendió con contundente mensaje a ‘Erika en Francia’ por su decisión de separarse y regresarse para Colombia: “¿Por qué solo queremos ver a las mujeres sacrificadas?”

Con un mensaje directo la creadora de contenido defendió a Erika y cuestionó los prejuicios que enfrentan las mujeres que deciden cerrar ciclos y priorizar su bienestar emocional

‘La rubia inmoral’ defendió con

Otty Patiño negó que hubo vinculación del narcotráfico con el M-19 para la toma al Palacio de Justicia: “Es una infame mentira”

El consejero para la Paz desmiente versiones sobre la financiación por parte del Cartel de Medellín y enfatiza en la responsabilidad interna del movimiento guerrillero

Otty Patiño negó que hubo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

‘La rubia inmoral’ defendió con

‘La rubia inmoral’ defendió con contundente mensaje a ‘Erika en Francia’ por su decisión de separarse y regresarse para Colombia: “¿Por qué solo queremos ver a las mujeres sacrificadas?”

Beéle habría presumido el inicio de una nueva relación con reconocida modelo paisa: esto se sabe

Yina Calderón reaccionó a revelaciones de que La Toxi Costeña la habría traicionado: “Habló mal de mí”

Gio y Leo, del ‘Desafío Siglo XXI’, sufrieron un aparatoso accidente en uno de los retos: podrían no seguir en competencia

Mariana Zapata llegó a ‘La casa de Alofoke’ tras polémica salida de Valka: así fue su ingreso

Deportes

Rival de Luis Díaz en

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”

Esta es la lesión que Luis Díaz le provocó a Achraf Hakimi en el partido de Champions League entre PSG vs. Bayern Múnich

Compañero de Luis Díaz “agradeció” al colombiano tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en el PSG vs. Bayern: “No se disculpó”

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

Así quedó el tobillo de Achraf Hakimi después de la violenta patada de Luis Diaz en el PSG vs. Bayern Múnich