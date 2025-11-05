Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este miércoles 5 de noviembre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Batan, Prado Veraniego Sur, Las Villas.Lugar: De la Carrera 54 a la Transversal 60, entre la Calle 117D a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, La Hortua.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Puente Aranda.Lugar: De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula e hidrante

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Libertadores.Lugar: De la Calle 57 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14B Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte, Danubio II.Lugar: De la Avenida Caracas a la Transversal 2D Bis, entre la Calle 56 Sur a la Diagonal 63 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, Transmilenio, Olarte Área Comercial e Industrial.Lugar: De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Calle 57R Sur a la Calle 53A Bis Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur.Lugar: De la Transversal 7 a la Carrera 2, entre la Calle 27 a la Calle 38 De la Carrera 2A a la Carrera 20 Este, entre la Calle 3 a la Calle 26.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe De Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Refugio I, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Brazuelos Occidental, Brazuelos Occidental Rural, Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural I, Centro Usme Urbano, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, El Uval Rural, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, Mochuelo Alto Rural, Usminia, Villa Anita, Yomasa Norte, Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, La Reforma, Los Olivares, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, Villa Israel.Lugar: Tanque Piedra Herrada Afectación Área 1:De la Calle 66D a la Calle 68A Sur, entre la Carrera 4A hasta la Carrera 7H Afectación Área 2:De la Calle 69G Sur a la Diagonal 72 Sur, entre la Quebrada Santa Librada a la Carrea 9 Afectación Área 3: De la Calle 87B Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 7C Este Tanque El PasoDe la Calle 97D Sur a la Calle 110 Sur, entre Quebrada Los Soches a la Carrera 6 Tanque El Uval Afectación Área 1:De la Diagonal 99 Sur a la Quebrada. Piojo, entre la Carrera 7 a la Carrera 9 Este Afectación Área 2:De la Quebrada Piojo a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este hasta el Rio Tunjuelo Tanque El Dorado II De la Calle 64 Sur a la Calle 110 Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 1.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: Alfonso Lopez.Lugar: Alfonso Lopez.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.