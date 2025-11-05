Presidente de Fenalco rechazó propuesta del ministro Benedetti sobre incremento del salario mínimo de $1.800.000 en 2026: “Puro populismo barato”

Jaime Alberto Cabal califica de desproporcionado el incremento del 26,44% en el salario mínimo - crédito Colprensa

El reciente anuncio del ministro del Interior Armando Benedetti sobre la posibilidad de que el salario mínimo alcance los $1.800.000 en 2026 ha generado una reacción inmediata y contundente por parte de Fenalco, el gremio que agrupa a los comerciantes en Colombia.

A través de su cuenta en X, Jaime Alberto Cabal, presidente de la organización, expresó su rechazo a la propuesta, calificándola de desproporcionada y carente de fundamento económico.

Cabal señaló que establecer un salario mínimo de $1.800.000 para el próximo año implicaría un incremento del 26,44% respecto al salario actual, una cifra que, en su opinión, resulta insostenible para la economía nacional.

El dirigente gremial afirmó en su cuenta de X que “decretar un salario mínimo de $1.800.000 para el próximo año significaría un reajuste del 26,44% respecto al salario actual. Un verdadero sinsentido”.

El presidente de Fenalco cuestionó la formación económica del ministro Benedetti y sugirió que el funcionario debería recibir instrucción básica en la materia para comprender las consecuencias de un aumento salarial de tal magnitud.

En su mensaje, Cabal advirtió: “Ministro, ministro, qué bien le vendrían unas clases de introducción a la economía para comprender que el primer paso para embarcar a un país en una hiperinflación es subir alocadamente los salarios para congraciarse con el pueblo. Puro populismo barato. Eso es pan de hoy y hambre para mañana”.

El líder gremial también criticó la falta de diálogo entre el Gobierno y el sector privado, acusando a la administración actual de despreciar los canales de concertación. Cabal sostuvo que una decisión unilateral de aumentar el salario mínimo en esos términos sólo puede responder a una estrategia electoral populista o a un desconocimiento profundo de la realidad económica.

En sus palabras: “La decisión unilateral de aumentar el salario mínimo de manera tan desmedida solo puede obedecer a una estrategia populista electoral de engaño o a la ignorancia supina del gobierno. En ambos casos, es una muestra clara de irresponsabilidad. Colombia debe mirarse en el espejo de Venezuela, donde Chávez y Maduro llevaron a su país a la ruina por el efecto inflacionario de los aumentos demagógicos del salario mínimo”.

Cabal fue más allá al comparar la situación colombiana con la de Venezuela, advirtiendo sobre los riesgos de replicar políticas que, según él, condujeron a la crisis económica en el país vecino. Además, describió el contexto nacional como uno marcado por la violencia, una “dictadura altamente cuestionada” y un “fracaso evidente en todos los sectores”, lo que, a su juicio, empuja al gobierno a recurrir a propuestas populistas para ocultar sus deficiencias.

Finalmente, el presidente de Fenalco mencionó a Antonio Sanguino, sugiriendo que este no estaría satisfecho con las declaraciones del ministro, ya que, en su opinión, tales afirmaciones “sepultan la mesa de concertación laboral para este año”.

Ministro Armando Benedetti proyecta aumento histórico del salario mínimo para 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al anunciar a través de su cuenta de X que el salario mínimo en Colombia podría alcanzar los $1,8 millones en 2025. Esta cifra representa un incremento considerable respecto al salario mínimo base actual, que se ubica en $1.423.000 sin incluir el auxilio de transporte.

El ajuste propuesto implicaría un aumento de aproximadamente 26,4% en comparación con el salario mínimo base vigente. Si se toma como referencia el salario mínimo sumado al subsidio de transporte, que asciende a $1.623.500, el incremento sería de cerca de 10,8%. De concretarse este ajuste, el salario mínimo experimentaría una de las subidas más significativas de los últimos años.

Benedetti destacó la evolución del salario mínimo desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Según el ministro, “Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de $1 millón, este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana 100% de sus festivos y domingos”, afirmó Benedetti en su publicación en X.

De acuerdo con este cálculo, el salario mínimo habría registrado un aumento acumulado de 80% desde el inicio del actual gobierno, siempre que el ajuste para el próximo año alcance la cifra anticipada.

El ministro también hizo un llamado a la reflexión sobre las decisiones electorales de la población, en particular de la clase media. “La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos”, expresó Benedetti en la misma red social.

El incremento oficial para 2025, anunciado previamente, fue de 9,54%, lo que llevó el salario mínimo base a $1.423.000 y, sumando el auxilio de transporte, a $1.623.500.

La proyección de Benedetti, sin embargo, supera ampliamente este porcentaje, lo que genera expectativas sobre el impacto que podría tener en el poder adquisitivo de los trabajadores y en la economía nacional.

