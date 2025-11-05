Daniel Quintero se despachó contra Vicky Dávila por posible aumento del salario mínimo: “Un salario mínimo justo debería rondar los 3 millones de pesos. Populistas”

Daniel Quintero tachó de “populistas” a quienes, según él, han devaluado el salario mínimo para mantener privilegios - crédito Montaje Infobae (Colprensa/EFE)

El tema del salario mínimo en Colombia para 2026 se ha convertido en el centro de un intenso debate luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmara que dicho ingreso podría alcanzar los $1.800.000.

Esta cifra, adelantada públicamente antes del inicio de las discusiones oficiales entre gobierno y gremios, ha generado reacciones encontradas y contribuido a polarizar el ambiente previo a la negociación anual que definirá el ingreso de millones de trabajadores.

En un video difundido en redes sociales, Benedetti defendió las políticas laborales implementadas desde el inicio de la administración de Gustavo Petro.

Según el funcionario, los logros en materia de ingresos y derechos laborales demuestran un cambio drástico respecto a gestiones anteriores.

“Un obrero ganaba como mínimo menos de un millón de pesos. Hoy gana más de un millón seiscientos y puede terminar este año ganando más de un millón ochocientos, casi que el doble”, explicó Benedetti, atribuyendo la mejoría directa a las medidas adoptadas recientemente.

El debate que antecede a las negociaciones oficiales ya cuenta con críticas contundentes desde sectores opositores.

Vicky Dávila, periodista, afirmó en X: “A este Gobierno corrupto y politiquero no le importa subir el salario de manera irresponsable. Quieren comprar como sea las elecciones del 26 y pagar favores. Populistas”.

Cuestionó además los efectos sobre el empleo, advirtiendo: “Este Gobierno nunca hizo nada por los informales, ha promovido el trabajo sin derechos, y son los grandes exterminadores de la micro y pequeña empresa. Su tal economía popular no vale nada. Se irán sin importar que se dispare la inflación que afectará a la clase media y a los más pobres. Petro, populista dañino”.

En contraste, Daniel Quintero se despachó en contra de las palabras de Vicky Dávila y le respondió tajantemente en X.

“Un salario mínimo justo debería rondar los 3 millones de pesos. A los gobiernos politiqueros y corruptos como los de ustedes no les importó bajar el salario de manera irresponsable”, señaló.