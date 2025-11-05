Colombia

Colombiana vendió todo para pagar en México el tratamiento contra el cáncer de su hijo

Los médicos en Colombia le aseguraron que no había tratamiento para el tumor de su hijo, de 24 años de edad, pero encontró esperanza en una clínica privada de México

Milvia Niño sigue buscando fondos
Milvia Niño sigue buscando fondos para el tratamiento de su hijo - crédito @mildani.12 / TikTok

La determinación de Milvia Niño ha llevado a esta madre colombiana a cruzar fronteras y agotar todos sus recursos en busca de una oportunidad para su hijo.

Tras vender todas sus pertenencias, Milvia emprendió una campaña solidaria bajo el nombre ‘Darle un suspiro a Daniel’, con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para el tratamiento de Daniel Cubides, su hijo de 24 años, que enfrenta una enfermedad terminal caracterizada por la presencia de tres tumores en el pecho.

La travesía de Milvia y Daniel comenzó luego de meses de gestiones infructuosas en Colombia, donde, según el testimonio de la madre, los médicos únicamente ofrecían cuidados paliativos. “Después de meses en los que, en las clínicas en Colombia, solo nos ofrecían cuidados paliativos para que Daniel ‘muriera sin dolor’, aquí nos devolvieron la esperanza”, relató Milvia Niño tras su llegada a México.

Tras la negativa de atención en Colombia, la mujer ha vendido todo para iniciar el tratamiento en México - crédito La Voz Mayor del Tolima / Facebook

La decisión de buscar atención médica en el extranjero se fundamentó en la falta de equipos y condiciones adecuadas en su país de origen.

El viaje hacia una posible solución se concretó en octubre, cuando madre e hijo partieron desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a Ciudad de México, acompañados por la doctora Ivonne Betancourt.

A pesar de las complicaciones durante el vuelo, Daniel arribó a las 11:30 a.m. y fue trasladado de inmediato a la sede Noor de la Clínica Ángeles de Lomas.

En México, un especialista ofreció una alternativa concreta: la posibilidad de retirar hasta el 90 % de las masas tumorales que comprometen la vida del joven. “Mi hijo tiene tres tumores y los médicos dicen que es muy difícil operarlo aquí. El doctor en México me garantiza retirar el 90 % de los tumores”, explicó Milvia Niño a Alerta Tolima.

El costo de la intervención quirúrgica ascendía a 300 millones de pesos colombianos para cubrir el trayecto y parte del tratamiento. Milvia logró reunir cerca de 100 millones de pesos a través de donaciones, canalizadas principalmente por Bancolombia y Nequi mediante el número (313) 816-3535, y documentó el proceso en redes sociales.

El joven ya fue sometido a una cirugía en México, pero siguen buscando fondos para continuar - crédito @mildani.12 / TikTok

“Cada aporte, por pequeño que sea, se transforma en vida, en tiempo, en esperanza. Y si no pueden donar, compartir también salva”, expresó en una de sus publicaciones.

El 24 de octubre, Daniel fue sometido a una primera cirugía en México. Posteriormente, se le practicaron varias tomografías computarizadas para evaluar el avance de la enfermedad y fue estabilizado con plaquetas.

Milvia detalló el estado de su hijo tras la intervención: “Se le hizo traqueotomía. Lo intubaron dos veces. Ya Daniel respira mucho mejor. Ya empezó a comer, a hacer sus ejercicios y terapias. Está alimentándose por sondas. Eso lo ayuda porque estaba muy desnutrido”.

A pesar de los avances, el camino hacia la recuperación está lejos de concluir. Daniel debe someterse a una segunda cirugía, pero la familia carece de los recursos necesarios para costearla.

Milvia Niño continua recibiendo donaciones
Milvia Niño continua recibiendo donaciones para continuar con las operaciones de su hijo - crédito @mildani.12 / TikTok

Milvia Niño reiteró su llamado: “Este mensaje también es para agradecerle a todas las personas que me han ayudado con sus donaciones. Falta una segunda cirugía y no tengo el dinero. Por favor, ayúdenme. No dejen a Daniel a mitad de camino. Está muy emocionado. Esta segunda cirugía es terminar el tratamiento y darle una oportunidad de vivir”.

Mientras espera el próximo procedimiento, Daniel enfrenta una neumonía nosocomial, lo que añade un nuevo desafío a su ya delicada situación. La madre continúa solicitando apoyo para poder completar el tratamiento y ofrecerle a su hijo la posibilidad de una vida sin dolor.

Mientras tanto en redes sociales, varias personas han etiquetado a influencers pidiendo que ayuden a esta madre con la situación, por ahora no se conoce ninguna iniciativa.

