Caso Jaime Esteban Moreno: buscan a otra mujer que fue captada por las cámaras para verificar si está involucrada en el crimen

Dos mujeres que fueron capturadas por el asesinato de Jaime Esteban Moreno fueron liberadas

Mientras avanza la investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Ingeniería de Sistemas la Universidad de los Andes que fue víctima de una agresión en Bogotá en la madrugada del 31 de octubre, surge información sobre los presuntos responsables del crimen.

Un video de una cámara de seguridad dejó en evidencia que Moreno Jaramillo fue atacado brutalmente a la salida del bar Before Club, situado en la localidad de Chapinero. Un hombre y dos mujeres fueron capturados por estos hechos: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

Las mujeres fueron dejadas en libertad luego de que la Fiscalía General de la Nación se abstuviera de iniciar acciones penales en su contra, mientras que Suárez Ortiz sí fue judicializado. Sin embargo, estas personas no serían las únicas relacionadas con el ataque.

El abogado de la familia de la víctima espera que la investigación se guíe por el homicidio doloso - crédito Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia | Redes sociales

En una grabación a la que tuvo acceso El Tiempo, se muestra lo que pasó en los instantes previos a la golpiza que recibió la víctima y revela la presencia de una tercera mujer que podría estar involucrada en el caso y que hasta ahora no figura en el proceso judicial.

Se trata de una mujer de cabello negro, cuya identidad todavía es desconocida. Camilo Rincón, abogado de la familia de Moreno Jaramillo, explicó que todavía no es claro si la ciudadana pudo haber tenido alguna participación en los hechos, pero que es necesario esclarecer las dudas que rodean su presencia en el lugar de los hechos.

“Hay además una tercera mujer que, evidentemente, no está dentro del radar del proceso. No sabemos si hacía parte del grupo o si coincidió con ellos de manera circunstancial; eso aún no lo sabemos”, declaró Rincón a El Tiempo, insistiendo en que esta persona podría ser una testigo clave para dar con la verdad de lo ocurrido.

Hay un segundo hombre que atacó al joven estudiante y que no ha sido capturado por las autpridades - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club

Según explicó, en la grabación también queda claro que la víctima no tuvo ningún altercado con sus agresores antes de que se registrara el ataque. El estudiante estaba caminando por la calle junto con un amigo, cuando, de repente, fue agredido por dos hombres, mientras las mujeres observaban lo ocurrido.

El abogado explicó que el segundo hombre que atacó al joven universitario, que todavía no ha sido capturado por las autoridades, le propinó un golpe contundente que “lo lanzó al suelo y prácticamente le arrebató la vida”.

Así las cosas, el profesional en Derecho aseguró que el nuevo material audiovisual será determinante para sustentar la hipótesis de un homicidio doloso, ya que evidenciaría que la víctima fue agredida sin provocación.

“Esperamos que toda esta recopilación de videos nos permita corroborar un hecho que ya es notorio, que no admite discusión: un homicidio evidentemente doloso. Mañana vamos a coadyuvar en la imputación, que muy seguramente corresponderá a un homicidio doloso, tal vez agravado”, precisó.

Padres de Jaime Estaban Moreno se pronunciaron

Los padres del estudiante de la Universidad de los Andes publicaron un comunicado en redes sociales - crédito X

Los padres del joven emitieron un comunicado sobre los hechos, indicando que su hijo destacaba en sus estudios universitarios y que también era un excelente ser humano. Indicaron que su asesinato dejó una “familia destruida” y marcó el final de sus sueños y proyectos.

“Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación”, indicaron.

Afirmaron que esperan que la justicia colombiana actúe con celeridad y que pueda esclarecer los hechos. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación.