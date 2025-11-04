Violeta Bergonzi volvió a despacharse contra Valentina Taguado: la locutora y su “Sancho Panza” respondieron

La modelo se refirió a los comentarios de la locutora en 'Qué hay pa' dañar' y cuestionó su actitud - crédito @violetabergonzi/Instagram

Con siete participantes en competencia, MasterChef Celebrity cada vez está más cerca de conocer a sus finalistas de la séptima temporada. Pero, a la vez que el momento se acerca, las tensiones siguen aflorando entre los participantes que sigen en competencia.

En las últimas horas, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi quedaron en el centro de la polémica, luego de que la primera mencionara en el espacio digital ¿Qué hay pa’ dañar? que aseguró haberse sentido criticada por Violeta y Alejandra Ávila, luego de ganar el reto que la posicionó entre los siete mejores.

Aunque Taguado reconoció que su relación con ambas era “cordial, pero distante”, el momento que generó polémica tuvo lugar cuando la influenciadora soltó un duro comentario contra Bergonzi, cuando una araña decorativa del set cayó de la pared y Valentina entre risas la tomó para decir: “Entonces esa piroba (agarra la araña de decoración) Violeta... cómo se va a caer esa araña...”.

La reacción no tardó en llegar, pues Violeta realizó una serie de publicaciones en las que rechazó los comentarios y acusó a Taguado de burlarse constantemente de sus compañeros.

“Ni en tus sueños podrías tirarme así al piso. Tan valiente hablando mal de todo el mundo cuando ninguno de los que se burla (como siempre lo hace) se puede defender ni tiene espacio a la réplica. Das tu versión de los hechos siempre (ahora con tu Sancho Panza [Valeria Aguilar] al lado que lo único que hace es aplaudirte cada estupidez que dices). Te burlaste de casi todos durante meses, a otros los hiciste hasta llorar con tu maltrato ¿y te tenemos que seguir aguantando? No le piques la lengua a esta araña porque sales perdiendo”, escribió la modelo y presentadora, que adelantó que próximamente se iba a pronunciar con más profundidad sobre el tema.

Y así lo hizo. En su cuenta de Instagram, Violeta compartió un video en el que hizo una declaración contundente y directa contra Valentina.

“Después de haber aguantado durante meses que te burlaras de mí, que hicieras tus chistes queriendo humillar, queriendo pordebajear, queriendo reducirme... Pues ya me cansé y no tengo por qué seguir tolerando que lo hagas ahora en un espacio donde tú a tus anchas opinas y das tu versión de los hechos de lo que ocurrió o no en MasterChef. Obviamente, todo contaba a tu favor, sin que los demás tengamos el derecho a la réplica, a defendernos, a dar nuestra versión. Es que cuando Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo, ¿cierto?“, manifestó, añadiendo el fragmento que causó su molestia.

Acto seguido, Violeta reafirmó que no se iba a dejar pisotear de Taguado, y apuntó que “se te ha ido cayendo la máscara”. “Tienes 33 años, pero te funciona hacer voz de bebé boquisucia con moñitos y te felicito, eso está muy bien”, declaró, invitándola a que usara esas cualidades “para crear contenido de valor, para hacer cosas chéveres, que edifiquen, no para estar siempre humillando y burlándote de los demás con tu carita de ‘yo no fui’”.

Luego, Violeta pidió que la sacara de su “contenido burlesco”, apuntando que ahora tenía a Valeria Aguilar a su lado como “tu Sancho Panza”. Por último, Violeta le hizo una advertencia: “Y recuerda que lo que sube como palma, cae como coco”.

La repercusión de la publicación fue inmediata, con usuarios manifestándose a favor y en contra de lo expresado por la participante de MasterChef Celebrity. Incluso hubo quienes difundieron capturas de pantalla con “me gusta” aplicados a la publicación de Violeta de participantes como David Sanín, Patricia Grisales, y hasta la chef y jurado Belén Alonso. No obstante, estos parecen haber sido retirados poco después, con el fin de evitar más conflictos.

Las reacciones de Valentina Taguado y Valeria Aguilar

Las dos señalados por Violeta tuvieron respuestas distintas a lo expresado por la modelo y presentadora. Valentina se limitó a subir un video cantando el tema Paz Mental, de Maisak, Nanpa Básico y Micro TDH.

“Yo quiero estar tranquilo, tu amor es dañino. Solo pensando en ti me fumo más de un kilo. No quiero más pilo, no quiero má’ vino. No quiero a nadie como vos ni por el estilo. Solo quiero mi paz caminando descalzo. Tú eres Satanás, to’ tu mundo es falso. Yo sé que estás buena, pero paso. Tu energía muy, muy, muy maso”, dice el fragmento de la letra que cantó Taguado, y que fue tomado como su reacción a lo dicho por Violeta.

En cuanto a Valeria, todo indica que se tomó con humor lo dicho por Violeta, pues en sus historias de Instagram compartió una ilustración de Don Quijote y Sancho Panza en la que recuerda una de las frases emblemáticas del protagonista de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra: “¡Ladran Sancho, señal de que avanzamos!“.

