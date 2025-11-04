Colombia

Usuarios denuncian montaje en video viral de supuesto hallazgo de dulces adulterados tras Halloween: “esos son los aleluyos”

Aunque muchos padres de familia hacen un llamado para extremar los cuidados con los niños, otros dudan de la veracidad del video

Usuarios expresan dudas sobre la veracidad del material audiovisual que circula ampliamente, mientras algunos consideran que podría tratarse de un montaje destinado a generar miedo y polémica en la comunidad digital - crédito Redes Sociales

Un video viral que muestra el supuesto hallazgo de objetos punzocortantes en dulces entregados a niños durante la reciente celebración de Halloween ha generado preocupación entre padres y cuidadores.

Ante la circulación de estas imágenes, se han multiplicado las advertencias para que los adultos revisen los dulces antes de que los menores los consuman, con el objetivo de evitar posibles riesgos asociados a este tipo de hallazgos.

El material audiovisual, difundido ampliamente en redes sociales, exhibe lo que parecen ser objetos peligrosos ocultos en golosinas recolectadas por niños tras la tradicional noche de Halloween.

La reacción inmediata de muchos adultos ha sido reforzar la vigilancia sobre los productos que reciben los menores, motivados por el temor a que estos incidentes puedan repetirse o extenderse.

No obstante, la autenticidad del video ha sido objeto de debate en plataformas digitales.

Imágenes difundidas en redes muestran supuestos objetos cortantes en golosinas entregadas a menores, lo que ha impulsado a familias a extremar precauciones y revisar cuidadosamente los productos recolectados durante la celebración - crédito Visuales IA

Numerosos usuarios han expresado su escepticismo respecto a la veracidad de las imágenes, sugiriendo que podrían tratarse de montajes o intentos deliberados de generar alarma.

Entre los comentarios más destacados se encuentran expresiones como: “Increíble que crean que esto es real jajaja”, así como la observación de otro usuario que señaló: “Qué bueno que no soy el único que sospecha que el video es planeado”. Otros participantes en la conversación digital han calificado el video como “hecho para crear polémica viralidad que bajo”, mientras que algunos han ido más allá al afirmar: “Yo me imagino a los anti-Halloween preparando estas historias para generar terror”.

Este tipo de videos y advertencias no resultan novedosos para quienes frecuentan las redes sociales durante la temporada de Halloween. Cada año, la aparición de contenidos similares reaviva la preocupación sobre la seguridad infantil y, al mismo tiempo, alimenta la sospecha de que se trata de narrativas recurrentes diseñadas para provocar miedo o controversia. La percepción de que estos relatos se repiten cíclicamente ha sido compartida por varios usuarios, quienes han manifestado que “todos los Halloween es con el mismo cuento para asustar a la gente”.

Así, la difusión de este video se suma a una larga lista de episodios que, año tras año, reavivan el debate sobre la seguridad de los dulces y la autenticidad de las advertencias que circulan en internet durante la festividad.

