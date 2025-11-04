Colombia

Se salvó de morir: en video quedó cómo motociclista casi arrolla a una mujer que se estaba subiendo a un taxi, en Bogotá

La mujer, además, acababa de entrar con un paquete grande en el carro, justo un segundo antes de que el motociclista se estrella contra la puerta abierta del vehículo

Esta es la secuencia de
Esta es la secuencia de los momentos en los que una mujer se salvó de ser arrollada por un motociclista, en Bogotá - crédito @periodispublico/X

En redes sociales está circulando un video que muestra una escena de aquellas que son comentadas con mensajes sobre “segundas oportunidades”, o “no era su momento”.

Se trata de un incidente de tránsito que aconteció, según consta en las imágenes, en Bogotá.

Aunque la fecha no se ha determinado, ni el lugar exacto en el que sucedió la eventualidad, en un video se logra que un motociclista que al parecer venía con alta velocidad, se choca con la puerta abierta de un taxi por la que un segundo antes había entrado una mujer.

En las imágenes se aprecia el ingreso muy tranquilo de la mujer, que guardó en el interior del vehículo de servicio público una carga que podría ser un paquete cubierto con una manta azul o un menor de edad, justo antes de que ella se ubicara en su silla.

No alcanzó a cerrar la puerta, cuando llega con toda velocidad un motociclista que arrasa con la puerta del taxi, y tras el choque, termina desplomándose en la acera cerca de la cual el taxi estaba estacionado.

