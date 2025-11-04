Paloma Valencia contesta si tiene “amigos mamertos”: “Aunque no lo crean, pensar diferente no me ha impedido llegar a consensos”

Durante una entrevista, la legisladora del Centro Democrático aseguró que su postura política no le ha impedido construir acuerdos con personas de otras corrientes, destacando la necesidad de sensatez y apertura en la política nacional - crédito Colprensa

Paloma Valencia, senadora y precandidata del Centro Democrático, participó en una entrevista con La Silla Vacía, donde abordó temas relacionados con la actualidad política del país, la competencia interna dentro de su partido por la candidatura presidencial y sus propuestas de cara a las elecciones de 2026.

En la entrevista, Paloma Valencia contestó si “tiene amigos mamerto”.

La senadora de oposición al Gobierno de Gustavo Petro se refirió a su relación con personas de posiciones ideológicas opuestas y afirmó: “Aunque algunos lo duden, las diferencias políticas no han sido un obstáculo para que logre consensos”.

Paloma Valencia compartió en su cuenta de X un fragmento de su entrevista en La Silla Vacía. En la publicación, y ante la pregunta sobre si tiene amigos de izquierda, destacó la importancia del diálogo y la posibilidad de construir consensos pese a las diferencias ideológicas.

“Aunque no lo crean, pensar diferente no me ha impedido llegar a consensos con distintos sectores. Este país necesita a alguien con capacidad de diálogo y sensatez”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República en un mensaje de su cuenta de la red social X.