Nicolás Maduro elogió a Petro como un “gran combatiente colombiano contra el narcotráfico” y este le devolvió el cumplido

Nicolás Maduro destaca a Gustavo Petro como un referente colombiano en la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica - crédito AFP

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó públicamente la figura de Gustavo Petro como un “gran combatiente colombiano contra el narcotráfico”, en un contexto de crecientes tensiones regionales y acusaciones cruzadas sobre el flujo de drogas en Sudamérica.

Durante la más reciente emisión de su programa Con Maduro +, el dictador venezolano defendió la trayectoria de su homólogo colombiano en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, al tiempo que dirigió duras críticas hacia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y a la inacción de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su intervención, Maduro aseguró que la mayor parte de la droga producida en Colombia, Perú y Bolivia es transportada a través de buques ecuatorianos, y vinculó directamente estas operaciones con el entorno del presidente Noboa.

El presidente de Venezuela acusa a Daniel Noboa y a buques ecuatorianos de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos - crédito AFP

De acuerdo con el líder del régimen venezolano, “eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA, lo saben los militares estadounidenses, lo saben, que todo sale para Estados Unidos por el Pacífico y están llevando toda esa droga, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro, que conoce bastante este tema porque lo ha combatido, ha sido el gran combatiente colombiano contra el narcotráfico allá en ese país”.

Con estas palabras, Maduro no solo reconoció la supuesta experiencia de Petro en la materia, sino que lo defendió de señalamientos recientes que lo vinculan con el narcotráfico.

El dictador venezolano fue más allá al afirmar que las embarcaciones y empresas implicadas en el tráfico de drogas estarían relacionadas con el propio presidente ecuatoriano, al que acusó de haber llegado al poder mediante fraude electoral. Hasta el momento, Daniel Noboa no ha respondido a estas acusaciones.

En el plano internacional, Maduro se sumó a las críticas de Petro contra el silencio de la OEA ante los bombardeos en el Caribe, realizados bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Maduro critica el silencio de la OEA ante bombardeos en el Caribe y denuncia violaciones a los derechos humanos - crédito X

El líder del régimen calificó estas acciones como “una violación sistemática de derechos humanos, son ejecuciones llamadas extrajudiciales, una forma suave de llamar estos crímenes”.

Además, subrayó el papel de Petro como defensor del Sistema Interamericano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), así como su postura crítica frente a la influencia de Estados Unidos en la región.

“La OEA era el ministerio de colonias de los golpes de Estado e intervenciones estadounidenses durante los años 60. Debatimos mucho ese tema y hoy Petro lo denuncia de manera indignada. Siento en sus palabras su indignación, verdad y justicia”, relató Maduro.

En cuanto a los esfuerzos nacionales, el presidente venezolano afirmó que su país “tiene un modelo muy avanzado de lucha” contra el narcotráfico.

Según sus declaraciones, desde principios de 2025 hasta octubre, las Fuerzas Militares y policiales de Venezuela incautaron 63 toneladas de droga de aproximadamente 100 toneladas que, aseguró, “pretende pasar el narcotráfico colombiano” por territorio venezolano.

Petro felicitó a la fuerza pública de Venezuela

Por su parte, Gustavo Petro reconoció el trabajo de la fuerza pública venezolana en la destrucción de campamentos del narcotráfico, y reiteró la necesidad de coordinar acciones militares conjuntas en la frontera común.

Gustavo Petro reconoce la destrucción de campamentos del narcotráfico por parte de la fuerza pública venezolana crédito @petrogustavo / X

En un mensaje difundido en X, el presidente colombiano expresó: “Muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narcotráfico. Fue mi propuesta a Maduro y por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas”.

Petro insistió en que la cooperación bilateral es preferible a cualquier intervención militar externa, la cual, en su opinión, solo favorecería el crecimiento de las organizaciones criminales.

El mandatario colombiano también advirtió sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, alertando que una eventual invasión a Venezuela por parte de Washington “expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala”.