Colombia

Juan Manuel Galán le propuso a Mauricio Gaona, hijo de magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, que encabece las listas al Senado por el Nuevo Liberalismo

El dirigente del partido político propuso a Gaona Bejarano como cabeza de lista al Senado, apelando a la herencia de sus padres y al compromiso ético con la democracia

Juan Manuel Galán propuso a
Juan Manuel Galán propuso a Mauricio Gaona encabezar las listas al Senado por el Nuevo Liberalismo - crédito Montaje Infobae

En un mensaje difundido a través de la red social X, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, invitó públicamente al jurista constitucionalista Mauricio Gaona Bejarano a encabezar la lista de ese movimiento al Senado de la República.

En el video, Galán resaltó la conexión histórica que une a ambos, y subrayó la necesidad de reivindicar el legado de sus padres, Luis Carlos Galán y Manuel Gaona Cruz.

La petición se divulgó en un contexto de discusiones sobre el futuro de la colectividad y la representación en el Congreso.

“Ha llegado el momento de unir nuestras voces, nuestro legado compartido y nuestros principios”, expresó Galán en el mensaje dirigido a Gaona Bejarano, enfatizando la urgencia de “una cabeza de lista al Senado que represente la causa fundadora y la conciencia de su responsabilidad”.

Para el aspirante presidencial del Nuevo Liberalismo, el país enfrenta retos similares a los que vivieron sus padres.

“Nuestros padres no fueron simplemente víctimas de la violencia, fueron símbolos de una causa que incomodó al establecimiento corrupto y al narcotráfico”, agregó.

