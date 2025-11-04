Jhonsy For the World sufre un accidente de tránsito en el Chocó y agradece a Dios por una nueva oportunidad de vida

Jhonsy For the World sobrevive a un accidente y agradece el milagro que lo salvó en Chocó - crédito cortesía Jhonsy

El cantante chocoano Jhonsy For the World, reconocido por fusionar salsa y pop con un mensaje espiritual, vivió momentos de angustia la madrugada del domingo 2 al 3 de noviembre tras sufrir un accidente de tránsito en la vía rural que conecta Istmina con Quibdó, en el departamento del Chocó.

El hecho ocurrió después de culminar una presentación junto a su orquesta, cuando regresaban hacia la capital chocoana.

Según el propio relato del artista, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:21 de la mañana, cuando la camioneta en la que se movilizaban perdió el control, presuntamente debido a una llanta pinchada, quedando al borde de un abismo.

En medio del susto y la confusión, Jhonsy aseguró que experimentó uno de los momentos más impactantes de su vida.

El emotivo mensaje de Jhonsy For the World tras el accidente que casi le cuesta la vida - crédito cortesía Jhonsy

“Vi la muerte que me llamaba, pero en el nombre de Dios supe que saldría de allí. Milagrosamente, un árbol sostuvo la camioneta y me dio tiempo de salir con vida. Fue un momento en que solo pensé en vivir y en agradecerle a Dios”, expresó el intérprete profundamente conmovido.

El impacto emocional del accidente fue tal, que el artista describió la experiencia como una verdadera lección de vida, pues aunque la camioneta quedó gravemente afectada, tanto Jhonsy como los miembros de su equipo resultaron ilesos, un hecho que el músico atribuye a la intervención divina.

Tras el accidente, Jhonsy se encuentra en un proceso de recuperación física y emocional, acompañado por su familia, su equipo de trabajo y sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de aliento y apoyo a través de redes sociales; por eso, el artista aprovechó para agradecer públicamente todas las muestras de cariño recibidas.

“Este accidente me recordó que la vida es un regalo y que mi propósito sigue firme: llevar un mensaje de esperanza y amor a través de mi música”, declaró el cantante, reafirmando su compromiso espiritual y artístico, por medio de un comunicado compartido por su equipo de prensa.

Jhonsy For the World sobrevive a accidente en Chocó - crédito cortesía Jhonsy

Jhonsy For the World, cuyo nombre ha ganado relevancia en la escena independiente gracias a su sello DC Music, confirmó además que continúa trabajando en su nuevo álbum titulado ‘Dios y no la carne’, un proyecto que, según adelantó, busca transmitir un mensaje de fe y transformación personal.

A pesar del difícil episodio, el intérprete planea retomar su agenda de medios en Bogotá entre el 20 y el 25 de noviembre, donde presentará oficialmente algunos adelantos de su nuevo trabajo musical y hablará sobre el proceso de sanación que vivió tras el accidente.

El artista, nacido en el corazón del Chocó, se ha consolidado como una voz que combina la pasión por la música tropical con un mensaje espiritual que inspira a sus seguidores.

Hoy, tras sobrevivir a un hecho que pudo costarle la vida, su historia se convierte en un testimonio de resiliencia y fe, reflejando que —como él mismo dice— “cuando Dios tiene un propósito contigo, ni la muerte puede interponerse”.

El cantante agradeció por la vida y compartió las imágenes del accidente - crédito @jhonsyfortheworld/IG

Especialmente después de su reciente ingreso como miembro votante en la Academia de los Grammy Awards en Estados Unidos, que marca un nuevo hito en la carrera del cantante, quien se ha erigido como una voz influyente en la escena de la salsa pop urbana.

El próximo 13 de noviembre, Jhonsy estará en Las Vegas, participando en la gala de los Latin Grammy 2025 llevando consigo la representación del talento colombiano a una de las vitrinas más relevantes de la música latinoamericana y posteriormente, el 14 de noviembre, está previsto su encuentro con seguidores en Houston, Texas, antes de regresar al país y atender a medios nacionales.