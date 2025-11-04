Habló tío de Jaime Esteban Moreno sobre el asesinato de su sobrino el 31 de octubre de 2025: “Es muy difícil encontrar una respuesta”

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras una golpiza a la salida de una fiesta de Halloween en Chapinero - crédito composición fotográfica

La familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven estudiante de 20 años asesinado el 31 de octubre de 2025, tras salir de una celebración de Halloween en una discoteca de la localidad de Chapinero, se está pronunciando, un día después de las honras fúnebres que se realizaron en memoria de la víctima mortal.

Esta vez fue el tío del joven, Luis Alfonso Jaramillo, que describió el profundo dolor que ha marcado a sus seres queridos toda la tragedia y, además, agradeció a la ciudadanía las múltiples expresiones de solidaridad que ha recibido la familia.

El homicidio de Jaime Esteban Moreno sacudió a Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre, cuando participaba en los festejos de Halloween acompañado por Juan David, uno de sus amigos cercanos.

Así fue el relato del tío de Jaime Esteban, que detalló, el joven había sido reconocido por su dedicación a los estudios universitarios, su afición por el ajedrez y su interés por el fútbol.

Triste partida de Jaime Esteban Moreno al norte de Bogotá - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

“Efectivamente era un joven calmado, tranquilo, no problemático, dedicado a sus estudios universitarios, al ajedrez que le apasionaba, al fútbol como hincha”, relató.

La familia no tiene mayor información, dice el tío de Jaime Esteban

De hecho, comentó que la información que posee la familia es la misma que se ha publicado en los medios de comunicación, y que los allegados no tienen en su poder material probatorio distinto al que la mayoría de la opinión pública ha podido acceder, especialmente en redes sociales.

Aunque sí afirmó que han logrado conversar con las personas cercanas de Jaime Esteban, así como confirmó que el primer capturado como señalado por el crimen, el también estudiante Juan Carlos Suárez, no era una persona cercana con su sobrino.

“No conocemos mayor información. Lo que sabemos es que Juan Carlos, pues efectivamente, pues como lo sabemos todos, era estudiante de los Andes, no era ni siquiera de, pues de la carrera de Jaime, no era del grupo de amigos de él, no era un estudiante que hubiese compartido materias en algún semestre previo, algo así con Jaime. No era parte del grupo de amigos de él tampoco”, dijo.

Momentos del ataque violento contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en Bogotá - crédito captura de video de Citytv

Agregó: “Entonces ni idea. Las muchachas que fueron capturadas, tengo entendido que después de la audiencia de legalización de captura, ellas quedan en libertad. Tengo entendido que no son de la universidad, pero, pero nomás. No, no sabemos cuál es el, el rol de ellas. No, no sabemos más. No queremos entorpecer el proceso, pero deseamos y confiamos plenamente en la justicia está haciendo lo que debe hacer”.

“No era un muchacho bebedor”: dijo el Luis Alfonso Jaramillo

De hecho, en medio de todo el dolor, y en medio del levantamiento de la hipótesis que apunta a que Moreno Jaramillo habría intentado abusar sexualmente de una joven, el tío confirmó en diálogo con Blu Radio que la familia nunca consideró que Jaime Esteban fuera un joven bebedor.

“Él se portaba de la misma manera que su grupo de amigos. Jaime no era un muchacho bebedor”.

Sobre el origen de la mortal paliza, la familia sigue buscando respuestas. Luis Alfonso Jaramillo aseguró, con la voz quebrada, que hablaron con Juan David, el amigo que intentó defender a Jaime Esteban. a quien le agradeció sus esfuerzos por salvarle la vida a su sobrino.

Jaime Esteban Moreno fue despedido por amigos y familiares en la funeraria Gaviria - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

“Nuestro más sincero agradecimiento por acompañar a Jaime Esteban en ese momento difícil, crítico. No dejarlo ahí porque, ustedes vieron los videos, hasta corre detrás de la patrulla para subirse. Le agradecemos esa valentía, lo que hizo por él, acompañarlo en los últimos momentos de su vida. Juan David tampoco sabe por qué se origina esta pelea. No tiene mayor información, Es una víctima más de todo esto”, dijo ante los micrófonos del medio radial.

Sostuvo que la familia Jaramillo Moreno se encargó de cuidar los principios del joven, no solo en casa, sino por medio del colegio San Bartolomé La Merced, del que se graduó, antes de comenzar su carrera en la Universidad de los Andes.

Un agradecimiento al reciclador que ayudó a Jaime Esteban con la búsqueda de una patrulla

Luis Alfonso, en la entrevista con Caracol Radio, además extendió su mensaje de agradecimiento al hombre reciclador que busca ayuda al ver el cuerpo de Jaime Esteban tirado en el suelo de la calle 64.

“Seguramente, lo que uno alcanza a medio ver en sus videos es que el reciclador como que se detiene un minuto a verlo tendido en el piso y su humanidad, su gesto humano, es ir a pedir ayuda al hospital donde posiblemente iba a ser atendido o fue atendido”, dijo.

Gustavo Petro catalogó como "asesinos" a los jóvenes que "mataron" a Jaime Esteban Moreno. El joven de la camisa clara es el amigo que no abandonó a Jaime Esteban - crédito @petrogustavo/X

Confesó que la familia cuestiona con dolor cómo fue que las autoridades tardaron tanto en llegar en auxilio del joven, pero agradecieron que la patrulla de Policía que llegó “lo trató humanamente y lo subió a esa patrulla para llevárselo al hospital”.

“Pero es muy difícil para nosotros... como familia, pues entender. O sea... la Policía, desde mi punto de vista personal, atiende la situación y hace lo humanamente posible. Es berraco uno ver cómo su familiar tan allegado de un chino sano... Y esta palabra no es mía, es de su hermano, de un ser humano bonito que ha botado, que ha tirado ahí. Es muy difícil uno juzgar de por qué no fue más rápido, de por qué, por qué, por qué, por qué se demoraron tanto”, culminó.