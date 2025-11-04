Galán pidió intensificar la búsqueda del otro agresor de Jaime Esteban Moreno: “Que este crimen no quede impune”

Galán manifestó su respaldo a la familia de Jaime Esteban Moreno y urgió a esclarecer el crimen. - crédito Colprensa/Redes Sociales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó a la Policía y al CTI intensificar la búsqueda del autor material que aún no ha sido capturado en el caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció tras una golpiza a la salida de una fiesta en Chapinero el 31 de octubre.

Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, acudió la noche del 31 de octubre a una fiesta de Halloween en un bar cercano a la avenida Caracas, en el sector de Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cuando salió del establecimiento, lo acompañaba una persona, pero un grupo lo abordó y lo agredió físicamente. Las cámaras de seguridad muestran que un grupo lo atacó sin mediación previa y lo golpeó en repetidas ocasiones.

El joven, de 20 años, fue atendido por la Policía y trasladado de inmediato al Hospital Chapinero. Por la gravedad de las lesiones, necesitó un segundo traslado al hospital Simón Bolívar. Moreno falleció tras un paro cardiorrespiratorio, causado por la brutalidad de la agresión, según confirmaron fuentes oficiales.

En el video se observa la presencia de otro hombre, que se encarga de separar después de que Moreno recibe golpes en el piso - crédito WRadio

Declaraciones del alcalde Galán

Carlos Fernando Galán expresó su solidaridad con la familia de la víctima y explicó los pasos dados desde la Alcaldía. Indicó: “Tan pronto como la Policía fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la búsqueda de los individuos descritos por testigos como responsables, logrando la captura de un hombre y dos mujeres, las cuales fueron dejadas en libertad en la audiencia de legalización”.

El alcalde destacó la gravedad del hecho y manifestó: “Desde que tuve conocimiento de los hechos, el viernes pasado, le pedí a la Policía que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”.

Petición de justicia y rechazo a la impunidad

Galán reiteró a la ciudadanía y a la familia del estudiante: “Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”. El reclamo del mandatario amplía la exigencia social por resultados concretos que eviten la impunidad y garanticen la seguridad, especialmente en zonas de entretenimiento nocturno.

Galán reiteró su compromiso de evitar la impunidad en el caso de Jaime Esteban Moreno. - crédito @CarlosFGalan/X

Investigación y capturas

Las autoridades capturaron a tres personas señaladas como los principales sospechosos del ataque: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Suárez Ortiz también fue estudiante de la Universidad de Los Andes. Dos de los detenidos, ambas mujeres, recuperaron la libertad tras la audiencia de legalización de captura.

Videos y testimonios determinaron la participación de un cuarto individuo cuya identidad está bajo investigación. Este sujeto aún permanece prófugo, lo que motivó la más reciente intervención del alcalde Galán.

El último adiós a Jaime Esteban Moreno

El día de hoy lunes 3 de noviembre se realizaron las exequias de Jaime Esteban Moreno en la parroquia Cristo Rey y posteriormente en el Cementerio Jardines de Paz. Familiares, amigos y compañeros universitarios acudieron para despedir al joven, quien cursaba séptimo semestre y esperaba un intercambio académico.

El joven de 20 años murió al norte de la capital colombiano tras recibir múltiples golpes - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

Contexto y seguimiento

La agresión ocurrió en las afueras de un establecimiento nocturno tras una discusión dentro del local que escaló rápidamente. El caso provocó manifestaciones de indignación social y ha puesto presión sobre las autoridades judiciales y policiales para avanzar en la identificación y captura del cuarto implicado.

La búsqueda de justicia continúa con el llamado del alcalde Galán a evitar la impunidad, mientras los familiares de la víctima permanecen a la espera de resultados en la investigación y en el proceso judicial.