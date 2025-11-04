Estos son los cortes de la luz del martes 4 de noviembre en Santander

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes de luz que llevará a cabo este martes 4 de noviembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad, Fundación, Las Delicias, 21 de Abril, El Jardín, Guaduas, Alto del Oso, El Pescado, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, La Llana, Líbano, San Isidro, Carolina, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sánchez, Caño Seco y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas San José de Arévalo, Diamante, así como sectores de San Pablo, Halirimante, Sardinas y Berlín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Cola De Pato, Casa Blanca y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Abrego.

Sector(es): Vereda Playoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Corregimiento El Bambú, Veredas Villapaz, La Paz, Portachuelo, El Cairo, Galanes, Diviso Palmas, Panamá, Misiguay, Carpinteros, La Cristalina, así como sectores de El Bambú, Panamá Sector Las Cruces, Espuma Baja y Florencia Caballito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Ciudad Del Sol, Altos de Argelia, algunos sectores de Prados de Argelia y área de expansión urbana sector Ciudadela Colinas Del Puerto. Veredas Santo Domingo, Comuneros, Área de Expansión, La Colorada, Peroles, así como sectores de Cuatro Bocas, Ciénaga Del Opón, Tenerife, San Luis, Campo 45 y El Zarzal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Las Acacias, Veredas La Tempestuosa y Viscaína.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Meseta De San Rafael, Tapazón y Sabalo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Paz sectores de la carrera 37B con calle 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Granjas sectores de la diagonal 59 con transversal 45C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Campo Alegre sectores de la calle 52A y carreras 34E y 34F.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Ciudad Jardín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Capilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Carrera 9 13 42 Edificio Ciprea.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villa de la Cumbre sectores de las carreras 5AE y 6E con calle 27B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 4N y 5N con carreras 1A,1B,1C y 1D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Palmeras algunos sectores de las calles 124A y 124B entre carreras 65 y 66A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa de la Cumbre sectores de las carreras 5AE y 6E con calles 27A y 27B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Centro Comercial Prada Rueda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio 01 de abril sectores de la calle 3N con carreras 1A,1B,1C y 1D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Palmeras sectores de las calles 124A y 124B con carrera 65.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Pedro sectores de la calle 63 con carrera 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Judas sectores de las carreras 34 y 34A con calles 67,69, 71 y 72.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Las Granjas sectores de la transversal 46 con diagonal 58.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monchia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 26 y 27 con carreras 4E y 5E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Carrera 10 13 78 Edificio Coomultrasan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 3 con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Villa Prado sector de la calle 6 con carrera 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad, Fundación, Las Delicias, 21 de Abril, El Jardín, Guaduas, Alto del Oso, El Pescado, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, La Llana, Líbano, San Isidro, Carolina, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sánchez, Caño Seco y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Libertadores y algunos sectores de la vereda Monterrey.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa Luz sectores de las carreras 8,8A,9 y 9A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Cola De Pato, Casa Blanca y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Abrego.

Sector(es): Vereda Playoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Corintos sectores de la transversal 45 con diagonales 57C y 57D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas de la Paz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de las carreras 21 y 22 con calles 52B y 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Jose A. Morales y Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio 1 de Abril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lomalta, Alto Mina y Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio centro sectores de las carreras 9 y 10 con calles 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Guamito y Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mochila y Canutillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de las calles 52 y 53 con carreras 17A y 17B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Corregimiento El Guamo y algunos sectores de la vereda El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Meseta De San Rafael, Tapazón y Sabalo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Guamito y Moniquirá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa de la Cumbre sectores de las carreras 5E y 5AE con calles 27A y 27B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Nueva Juventud sectores de las manzanas 4,5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Las Acacias, Veredas La Tempestuosa y Viscaína.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 54 con carrera 36 Esquina barrio Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peñitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 19,20,21,22,23,24, 25,26 y 27 con calles 6ª,6b,6c,6d,6e, 7,8, 8ª,9, 9ª y 10, Veredas Cantarranas y algunos sectores de Santa Inés, Palestina, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas La Pradera, así como sectores de San José de Arévalo, La Paz, Portachuelo, El Cairo, Galanes, Carpinteros y Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Corregimiento El Bambú, Veredas Villapaz, La Paz, Portachuelo, El Cairo, Galanes, Diviso Palmas, Panamá, Misiguay, Carpinteros, La Cristalina, así como sectores de El Bambú, Panamá Sector Las Cruces, Espuma Baja y Florencia Caballito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuzaman.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuzaman, San Nicolas Alto, San Nicolas Bajo, Buenavista y San Pacho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Alto del Llanito y El Llanito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la carrera 15 con calle 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Terraza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Rosa Blanca y Papayal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Juancito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Ecoparque Natura.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Varia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Capote y Alto Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de los Barrios Morrorico, San Rafael, Bellavista y La Lomita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Ciudad Del Sol, Altos de Argelia, algunos sectores de Prados de Argelia y área de expansión urbana sector Ciudadela Colinas Del Puerto. Veredas Santo Domingo, Comuneros, Área de Expansión, La Colorada, Peroles, así como sectores de Cuatro Bocas, Ciénaga Del Opón, Tenerife, San Luis, Campo 45 y El Zarzal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda Caño Viejo y algunos sectores de Cienaga del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 15A y 15B con carrera 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Progreso sectores de la transversal 43 con diagonal 51A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 74 26 13 La Floresta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Monte Oscuro y Peña Tambor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Monte Oscuro y Peña Tambor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.