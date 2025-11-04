Colombia

Discoteca donde estuvo estudiante de Los Andes momentos antes de recibir una fuerte golpiza se pronunció

El comunicado también abordó la colaboración con la Fiscalía General de la Nación, indicando que han ofrecido material audiovisual relevante para la investigación, aunque este aún no ha sido solicitado formalmente

Jaime Esteban Moreno, estudiante de
Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas, murió por trauma craneoencefálico tras una pelea en la discoteca Before Club

El reciente fallecimiento de un joven universitario asistente a una fiesta de Halloween organizada por Before Club+ en la noche del 30 de octubre de 2025, en Bogotá, ha generado inquietud sobre la seguridad en la vida nocturna de la ciudad.

En un comunicado oficial, la dirección del club expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de los asistentes a nuestra fiesta de Halloween celebrada el pasado 30 de octubre. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad en este difícil momento”, afirmó la Dirección General del establecimiento.

El club enfatizó que los hechos ocurrieron fuera de sus instalaciones y después de finalizado el evento. Según la versión oficial, “los hechos ocurrieron fuera del establecimiento, varios minutos después de que el asistente se retirara del evento en la madrugada del 31 de octubre. Según registros internos y verificación de las autoridades, el fallecimiento tuvo lugar a más de tres cuadras de la Avenida Caracas, en un punto completamente ajeno al perímetro de operación de BEFORE CLUB+”.

Respecto a la investigación, el club informó que los presuntos responsables ya enfrentan procesos judiciales y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.

Bar 'Before Club' reitera que
Bar 'Before Club' reitera que el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrió "a más de tres cuadras de la avenida Caracas, en un punto completamente ajeno al perímetro de operación"

“De manera preliminar, se ha confirmado que los presuntos responsables -quienes también asistieron al evento- ya están siendo judicializados, y desde BEFORE CLUB+ reiteramos nuestra plena disposición de colaborar con las autoridades para facilitar la identificación de cualquier agresor faltante”, señaló la administración del lugar.

El comunicado también abordó la colaboración con la Fiscalía General de la Nación, indicando que han ofrecido material audiovisual relevante para la investigación, aunque este aún no ha sido solicitado formalmente.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento del lamentable hecho, hemos estado prestos al llamado de la Fiscalía General de la Nación, ofreciendo nuestra colaboración irrestricta para aportar los registros audiovisuales que permitan identificar plenamente a los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, estos no han sido revisados ni requeridos formalmente por los entes investigadores”, explicó Before Club +.

crédito @pasaen_bogota/IG | Redes sociales
Cortesía Before Club

La dirección del club aprovechó la ocasión para señalar deficiencias en la movilidad nocturna de Bogotá, sugiriendo que la falta de transporte público y presencia policial pudo haber contribuido a la situación.

“Los hechos evidencian la necesidad de revisar, con rigor técnico, las condiciones de movilidad nocturna en Bogotá D.C. Presuntamente, la ausencia de transporte público y ausencia policial en la madrugada expuso a los involucrados a riesgos evitables. Una ciudad con vocación cultural y económica activa no puede operar bajo esquemas de movilidad restringida”, se puede leer en el documento.

Finalmente, el club reafirmó su compromiso con la seguridad y la cultura, subrayando: “Reiteramos: la violencia injustificada no es el camino. Apelamos a la humanidad, la tolerancia y el respeto como pilares de la vida nocturna responsable”, concluyó.

La víctima era amante del
La víctima era amante del fútbol, hincha de Independiente Santa Fe y miembro de la selección de ajedrez universitaria, además de sobresalir en programación

Testimonio de copropietario Before Club +

La conmoción por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, ha sacudido a la comunidad nocturna de Bogotá.

El empresario Andrés Solano Bautista, copropietario del bar donde el joven estuvo antes del ataque y pareja de la congresista María del Mar Pizarro, expresó su dolor: “Soy padre, soy padre de dos hijos y no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y les pasara eso, que salieran con diversión a entretenerse y al otro día no llegaran a casa. Eso, eso duele muchísimo, y más que nosotros estamos en este gremio de la noche, que hay que cuidarnos, hay que seguir trabajando en la cultura. Entonces, en cierta parte, es una derrota”, afirmó Solano Bautista.

crédito @before_col/IG

Mientras los familiares y amigos de Moreno Jaramillo lo despidieron el lunes 3 de noviembre, el propietario del establecimiento aclaró detalles sobre el lugar del crimen. Según Solano Bautista, “los hechos que rodearon la agresión no sucedieron en las inmediaciones del club, sino varias cuadras más abajo sobre la avenida Caracas, en un sector que describió como ‘solo y peligroso durante la madrugada’”.

Al reconstruir los últimos momentos del joven, Solano Bautista relató: “Bueno, vamos a explicar un poco lo que pasó. Jaime sale como a las dos y cuarenta de acá, de Before, se va caminando por esta franja, por acá se va caminando tranquilamente (por la av. Caracas hacia el sur). Y la verdad no entiendo por qué coge hacia mano izquierda, que sabemos muy bien que hacia abajo de la Caracas, pues es algo muy solo, muy peligroso. Pero él, él coge hacia abajo de la Caracas, se va caminando como con un amigo”.

