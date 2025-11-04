Colombia

Director de la Ungrd destacó ayuda de Bukele a Jamaica y dijo que la derecha “no criticó” el gesto: “A Petro hasta la más elemental humanidad se le reprocha”

Carlos Carrillo subrayó la diferencia en la reacción política ante la ayuda enviada por Nayib Bukele a Jamaica tras el huracán Melissa, comparando la ausencia de reproches con las críticas habituales hacia Gustavo Petro

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, destacó la solidaridad del gobierno salvadoreño y contrastó la falta de objeciones con las reacciones negativas que suelen recibir gestos similares del presidente Gustavo Petro - crédito Ungrd

Un contingente de más de trescientos especialistas, incluidos bomberos, personal de salud, efectivos policiales y militares, partió desde El Salvador hacia Jamaica la noche del viernes 31 de octubre.

Según informaron las autoridades de Protección Civil de El Salvador, el despliegue responde a una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele, destinada a brindar apoyo humanitario en tareas de rescate y atención médica en la isla caribeña tras el impacto del huracán Melissa.

En este contexto, el director de la Ungrd de Colombia, Carlos Carrillo, hizo referencia al respaldo que el Gobierno de Nayib Bukele brindó a Jamaica, subrayando que sectores conservadores no manifestaron objeciones al gesto del presidente salvadoreño. El funcionario expresó en un mensaje de su cuenta de X: “A Petro hasta la más elemental humanidad se le reprocha”, aludiendo a que, según él, al presidente Gustavo Petro le hubieran criticado el gesto.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, empleó su cuenta de X para comentar sobre los gestos de cooperación internacional ocurridos luego del devastador paso del huracán por Jamaica.

Destacó la iniciativa solidaria del presidente Nayib Bukele, quien envió ayuda humanitaria a la isla, y contrastó la reacción que esto generó en distintos sectores políticos con la respuesta habitualmente dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro cuando realiza acciones similares.

Carrillo hizo énfasis en que el envío de ayuda por parte de Bukele no desencadenó críticas de la derecha, mientras que a Petro, según afirmó, se le señalan incluso los actos de humanidad más básicos.

“La solidaridad es la ternura de los pueblos. El exchavista @nayibbukele tiene un gesto destacable y envía ayuda a Jamaica tras el paso de uno de los peores huracanes registrados, no veo a un solo derechista criticando el gesto. Ah, pero a Petro hasta la más elemental humanidad se le reprocha”, escribió el funcionario público del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Carlos Carrillo habló del gesto de Bukele y dijo que a Gustavo Petro le hubieran criticado el gesto - crédito @CarlosCarrilloA

Por otro lado, no solo la administración de El Salvador liderada por Nayib Bukele envío ayuda al país caribeño, pues el Gobierno colombiano encabezado por el presidente Gustavo Petro también ayudó a Jamaica, el mandatario informó a través de su cuenta en la red social X que “son 22 toneladas de ayuda y serán más en las próximas horas”.

El presidente también remarcó que las primeras acciones de asistencia humanitaria han estado dirigidas a Cuba, Haití y Jamaica, países que sufrieron el embate del huracán Melissa en los últimos días.

El envío, coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), partió de Bogotá con el respaldo logístico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Carrillo hizo énfasis en que el envío de ayuda por parte de Bukele no desencadenó críticas de la derecha, mientras que a Petro, según afirmó, se le señalan incluso los actos de humanidad más básicos - crédito Ungrd

El cargamento destinado a Jamaica contempla mil cien paquetes de alimentos, mil cien kits de higiene, así como dos mil ochocientos juegos de sábanas y la misma cantidad de mosquiteros, con el objetivo de ofrecer asistencia inmediata a las familias afectadas por el desastre.

Estos recursos están siendo transportados por las embarcaciones jamaicanas Nanny of the Maroons y Marcus Garvey, las cuales se refugiaron en Cartagena mientras el huracán azotaba la región.

Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Armada de Colombia trabajan en la preparación de un cargamento de cincuenta y cuatro toneladas de ayuda para Cuba, el cual saldrá próximamente a bordo del buque ARC Victoria.

Nayib Bukele habló del envío de ayuda a Jamaica en su cuenta de X - crédito @nayibbukele

Cifras de organismos oficiales indican que el huracán Melissa ha dejado un saldo superior a cincuenta víctimas fatales, la mayoría en Haití y Jamaica. Brigadas de emergencia continúan intentando acceder a áreas remotas y severamente impactadas.

Melissa, que posteriormente evolucionó a ciclón postropical luego de haber alcanzado la mayor intensidad entre los huracanes del Atlántico este año, provocó destrucción significativa en infraestructuras y viviendas, cuyos daños aún se encuentran bajo revisión.

Juez niega petición de la

La defensa de la pareja

EN VIVO - Alemania vs.

Se salvó de morir: en

