Daniel Palacios se fue en contra de Iván Cepeda por haber dicho que no asistiría a debates: “¿Será miedo?, ¿algo esconde? ¿O es muy flojito?”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico fue blanco de críticas por declarar que no asistiría a debates, aunque luego condicionó su presencia a la existencia de reglas claras

El exministro y precandidato presidencial Daniel Palacios criticó la decisión de Iván Cepeda de no participar en debates, sugiriendo que podría estar ocultando algo o temiendo confrontaciones públicas con otros aspirantes - crédito Luisa González/Reuters y Camila Díaz/Colprensa

Iván Cepeda, tras obtener más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico, se convirtió en el candidato presidencial que representará a la coalición en la consulta interpartidista Frente Amplio, prevista para marzo de 2026. En su discurso de victoria, el senador expresó que no participaría en debates ni en espacios de conversación con otros aspirantes a la presidencia. Argumentó que en estos encuentros predominan las amenazas y los improperios sobre las discusiones de propuestas e ideas.

Aunque después señaló que sí asistiría, siempre que existan reglas claras para abordar las problemáticas nacionales, Cepeda recibió críticas de varios personajes políticos.

En ese contexto, el exministro del Interior durante el Gobierno de Iván Duque y precandidato presidencial, Daniel Palacios, se refirió a la postura de Iván Cepeda y puso en duda sus motivos para evitar los debates. “¿Será miedo?, ¿algo esconde? ¿O es muy flojito?”, interrogó Palacios en su cuenta de la red social X.

Y es que, el senador Iván Cepeda había declarado lo siguiente: “No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultos y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto en Colombia y el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado”.

Frente a las afirmaciones del senador Iván Cepeda sobre su participación en debates, el exministro del Interior y actual precandidato presidencial Daniel Palacios manifestó sus dudas respecto a las verdaderas razones del dirigente del Pacto Histórico para evitar estos espacios.

A través de su cuenta en la red social X, Palacios puso en cuestión la actitud de Cepeda al escribir: “Que @IvanCepedaCast no va a ir a debate dicen… ¿será miedo?, ¿algo esconde? ¿O es muy flojito?”.

Daniel Palacios cuestionó las primeras declaraciones de Cepeda sobre si asistiría a debates - crédito @DanielPalam

Junto a su comentario en X, Daniel Palacios difundió un extracto de una entrevista concedida a la emisora Tropicana, en la que abordó de nuevo la posición de Iván Cepeda respecto a los debates presidenciales. Palacios enfatizó que, para él, resulta incoherente que un candidato que ha vencido en una consulta interna anuncie su ausencia en estos escenarios de discusión pública.

Sobre este punto, expresó: “Imagínese usted ganar una consulta y su primer mensaje como candidato es decirle al país que no va a ir a debates. O sea, no le va a dar la cara a los colombianos”.

Palacios agregó un mensaje directo a Cepeda durante la entrevista: “Yo sí le digo al señor Cepeda. Al heredero de las Farc. Que vaya a los debates, que le ponga la cara a los colombianos”.

En el mismo espacio, Daniel Palacios sostuvo que la postura asumida por Iván Cepeda representa un peligro a nivel nacional y para el sistema democrático, además acusó al precandidato del Pacto Histórico de tener un postura permisiva hacia sectores criminales. Según Palacios, esta situación supone una amenaza que debe enfrentarse en el escenario electoral.

“Y ahí vamos a ratificar la posición que hemos tenido, que el señor Cepeda no solamente es un riesgo para el país, no solo es un riesgo para la democracia, sino que su cercanía a los criminales y su defensa de los criminales pone a este país en riesgo y por eso hay que derrotarlo”, aseveró el precandidato presidencial Daniel Palacios en una entrevista en Tropicana.

Daniel Palacios ya había publicado varios mensajes criticando a Iván Cepeda - crédito @DanielPalam

Por otro lado, Daniel Palacios ya había publicado previamente otro mensaje en el que reiteraba sus críticas a Iván Cepeda por evitar los debates. En esa ocasión, sentenció: “Candidato que no va a debates tiene algo que esconder…. Que escondes Iván”.

Por su parte, Iván Cepeda, pese a haber declarado inicialmente que no asistiría a debates, modificó su posición días después de la consulta interna. Según puntualizó el propio senador en diálogo con Caracol Radio, su presencia en estos escenarios está asegurada, dejando en claro que sí participará en los debates previstos.

Por su parte, Iván Cepeda, pese a haber declarado inicialmente que no asistiría a debates, modificó su posición días después de la consulta interna - crédito Redes sociales

“Hay que hacer debates, obviamente pensando muy claramente en cuál es el momento adecuado, con quiénes se hace y con qué reglas. Y obviamente, cuando eso llegue a ocurrir, fijaremos las reglas que consideremos adecuadas”, expresó Cepeda al citado medio de comunicación.

Colombia: cotización de apertura del

Pescadores del Pacífico nariñense están

Dólar: cotización de apertura hoy

Mensaje de Juan David Tejada,

Así funciona la finca ‘resort’

Mensaje de Juan David Tejada,

EN VIVO - Alemania vs.

