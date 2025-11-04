Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 4 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se paga en la sesión de hoy a 4.445,29 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,62% comparado con la cotización de la jornada anterior de 4.417,90 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,27%; por el contrario en términos interanuales acumula aún una bajada del 1,48%.

Respecto a días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó una disminución del 0%, siendo incapaz de asentar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo normal recientemente.

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Pescadores del Pacífico nariñense están atemorizados por ataques de los EE.UU. contra lanchas presuntamente al servicio del narcotráfico: “Va acabar la pesca artesanal”

Por los operativos militares en altamar, los pescadores artesanales del Pacífico nariñense advierten que la reducción en la pesca nocturna amenaza la economía local

Pescadores del Pacífico nariñense están

Dólar: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Mensaje de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano enciende las redes sociales: “Voy a luchar por ti a como dé lugar”

Tejada, conocido como ‘rey de los agropecuarios’, habría enviado una indirecta en la que confirmó que lucharía por la custodia del pequeño Emiliano, hijo que tuvo con la creadora de contenido

Mensaje de Juan David Tejada,

Golpe a red de contrabando que vendía medicamentos vencidos en Bogotá: uno de los puntos de distribución estaba ubicado en un centro comercial

Condones, analgésicos y antibióticos hacen parte de los productos cuyo valor comercial total es de 56 millones de pesos que se encontraron en los dos operativos en las localidades de Fontibón y Los Mártires

Golpe a red de contrabando

Daniel Palacios se fue en contra de Iván Cepeda por haber dicho que no asistiría a debates: “¿Será miedo?, ¿algo esconde? ¿O es muy flojito?”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico fue blanco de críticas por declarar que no asistiría a debates, aunque luego condicionó su presencia a la existencia de reglas claras

Daniel Palacios se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Mensaje de Juan David Tejada,

Mensaje de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano enciende las redes sociales: “Voy a luchar por ti a como dé lugar”

Exmanager de La Toxi Costeña respondió tras fuertes acusaciones de la cantante: la señaló de abandonar a sus hijos y hablar mal de Yina Calderón

Así fue la preparación del influenciador que sirvió como doble de Ryan Castro en el concierto de Bogotá

Imitadora de Shakira aseguró que fue bloqueada por el equipo de seguridad de la artista en concierto en Bogotá: “Qué necesidad tiene”

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: siga aquí el primer partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

Técnico de la selección Colombia Sub-17 le envió mensaje a la selección de Alemania, actual campeona del mundo en la categoría: “Vamos a jugar de tú a tú”

Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido más importante de la semana 4 de la Champions League 2025-2026

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor