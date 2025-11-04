Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026: qué pueden hacer las empresas para evitar que la subida que viene no las haga cerrar

Gobierno, empresarios y sindicatos laborales empezarán a reunirse a finales de noviembre para definir el alza del sueldo básico

Guardar
Según la CUT, son 3,7
Según la CUT, son 3,7 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes - crédito Juan David Duque/Reuters

El inminente aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia tiene preocupado al sector empresarial, ante proyecciones de un incremento que podría ubicarse entre el 10% y el 12%. De concretarse estas cifras, el sueldo alcanzaría cerca de $1.600.000 sin auxilio de transporte, lo que representaría uno de los aumentos más altos en cuatro décadas. El escenario supone un desafío considerable para las empresas, en especial, para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que advierten sobre el impacto que un ajuste de tal magnitud tendría en sus costos laborales y en la sostenibilidad de sus operaciones.

Como se recordará, el proceso de fijación del salario mínimo se desarrolla cada año en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde Gobierno, empresarios y sindicatos buscan llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Si no se logra consenso, el Ejecutivo tiene hasta el 30 de diciembre para establecer el nuevo monto por decreto. Para 2026, el debate se perfila como uno de los más complejos de los últimos tiempos por la necesidad de controlar la inflación, que en la actualidad ronda el 5% anual (cerró en 5,18% en septiembre de 2025), y por la presión de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La Comisión Permanente de Concertación
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia será clave para definir el aumento del salario mínimo de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que la política del Gobierno de Gustavo Petro seguirá siendo aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, con el objetivo de fortalecer el ingreso real de los trabajadores. La postura generó inquietud entre los gremios empresariales, como Fenalco y la Andi, que advierten que un incremento demasiado alto podría afectar de manera negativa el empleo formal y la competitividad, especialmente en un entorno económico desafiante.

Proyecciones sobre el incremento

Las proyecciones sobre el incremento varían según la fuente:

  • Banco de Bogotá: estima que el salario mínimo podría llegar a $1.600.000, lo que representaría un alza del 12,4%.
  • Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip): señala que la mayoría de las empresas considera que el aumento no debería superar el 7%, debido a los costos adicionales que implicaría un ajuste mayor.
  • Central Unitaria de Trabajadores (CUT): aspira a un incremento de dos dígitos, cercano al 10% o incluso superior.
  • Gobierno Petro: podría buscar una cifra intermedia, alrededor del 11%, lo que situaría el salario mínimo en $1.580.000 sin auxilio de transporte y cerca de $1.800.000 con este beneficio incluido.

Factores que determinan el incremento salarial

La definición del salario mínimo no responde solo a criterios técnicos. La ley colombiana establece que el ajuste debe considerar cinco factores: la inflación causada (IPC), la productividad laboral, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la contribución al ingreso nacional y las políticas públicas o el contexto social. Así, el incremento resulta de una combinación de variables económicas y de decisiones políticas, como la reducción de la pobreza o el impulso al empleo formal.

En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) - crédito iStock

El comportamiento del salario mínimo en la última década muestra una tendencia ascendente, en especial, desde 2022. Ese año, el aumento fue del 10,7%; en 2023, del 16%; en 2024, del 12%; y para 2025, del 9,53%, lo que llevó el salario mínimo a $1.423.500.

Dicha política de incrementos por encima de la inflación genera más expectativas de que el ajuste de 2026 también será de dos dígitos.

Impacto en las empresas y recomendaciones de Softland

Un aumento importante del salario mínimo afecta toda la estructura de costos de las empresas. Un alza del 9% al 12% impacta la masa salarial, las prestaciones, los aportes a la seguridad social y los recargos, además de modificar los presupuestos de contratación y expansión. Las empresas deben revisar sus rangos salariales, incentivos y la composición de los salarios para mantener la competitividad.

Además, la contratación de nuevo personal, el pago de horas extra y la gestión de recargos pueden encarecerse, lo que obliga a ajustar los planes de crecimiento.

El Ministerio del Trabajo insiste
El Ministerio del Trabajo insiste en que el aumento notable del salario mínimo mejora el poder adquisitivo de los colombianos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Ante este panorama, un análisis del proveedor de software empresarial Softland recomienda a las empresas adoptar medidas para anticipar y mitigar el impacto del incremento salarial. Entre las acciones sugeridas se encuentran:

  • Realizar un escenario de costos: calcular qué impacto tendrá un alza del 9% o 12% sobre la masa salarial, prestaciones, aportes y recargos.
  • Revisar presupuestos de contratación y crecimiento: si se va a subir el salario mínimo, los costos por nuevas contrataciones, horas extra, recargos, pueden variar; ajustar los planes de expansión.
  • Analizar estructura de nómina y beneficios: quizá convenga revisar rangos salariales, incentivos, composición (salario básico vs. variables) para mantener competitividad.
  • Optimizar procesos de nómina y RRHH: usar software especializado permite automatizar cálculos, simular escenarios, asegurar cumplimiento legal y reducir errores. Esto es vital cuando hay cambios normativos.
  • Capacitar al departamento de Recursos Humanos: asegurar que el equipo esté al tanto de las negociaciones, fechas clave (la mesa de concertación culmina a fines de diciembre) y requisitos legales.
  • Comunicar internamente con claridad: los colaboradores valoran transparencia; explicar los ajustes, cuándo entran en vigencia y cómo impactan.
  • Mantener flexibilidad operativa: prever que el incremento puede afectar contratación de informalidad, rotación o estructuras de jornada; adaptar políticas para mitigar riesgos.
  • Monitorear variables macroeconómicas: inflación, productividad, crecimiento, negociaciones sindicales — estas variables pueden cambiar el porcentaje final del aumento.

Sectores más vulnerables y dudas frecuentes

Las MiPymes y sectores como el comercio, el transporte, la minería y el turismo se perfilan como los más vulnerables ante un incremento elevado del salario mínimo, debido a su alta carga de mano de obra y a la sensibilidad de sus márgenes operativos.

Para estas empresas, la falta de preparación podría traducirse en mayores riesgos de informalidad, rotación de personal o incluso cierres, si no se adoptan medidas preventivas.

Temas Relacionados

Aumento Salario Mínimo 2026Salario Mínimo de 2026Salario MínimoEmpresasTrabajadoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz marcó doblete y fue expulsado en París

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN

Petro, en medio de tensiones con Estados Unidos, hizo inesperado reconocimiento a las Fuerzas Militares de Maduro: “Fue mi propuesta”

El jefe de Estado sostuvo que es necesario mejorar la cooperación entre países para combatir la distribución de estupefacientes

Petro, en medio de tensiones

Toma del Palacio de Justicia: Cuestionan que el cartel de Medellín no haya sido incluido en ninguna investigación

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, rechazó que se siga sin tener claridad sobre la participación de Pablo Escobar en este hecho

Toma del Palacio de Justicia:

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

La leyenda alemana analizó el desempeño del colombiano tras el triunfo ante Colonia, señalando la necesidad de mejorar su definición para no comprometer partidos clave en la Bundesliga y la Champions League

Histórico del Bayern Múnich y

Familiares y seguidores de Baby Demoni harán una marcha en Bogotá para exigir avances en la investigación

Los allegados de la joven esperan que la presión social impulse avances en la investigación sobre los misterios que rodean su muerte

Familiares y seguidores de Baby
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército que

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul dividió opiniones en

Johanna Fadul dividió opiniones en redes sociales al tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina: “En mi cabeza, no cabe tanta maldad”

Raúl Ocampo recordó un doloroso episodio que vivió con Alejandra Villafañe antes de su muerte: “Fuimos eternos”

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Valentino Lázaro defendió la actitud de Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Ya no es un polito de colores”

Luly Bossa emociona al recordar a su hijo Ángelo con una imagen creada con inteligencia artificial: “Siempre me acompaña en el corazón”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich EN

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz marcó doblete y fue expulsado en París

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions

Luis Díaz apareció con doblete para el Bayern Múnich ante el PSG: el guajiro alcanzó histórico récord en la Champions

Junior arrebataría figura extranjera a uno de los grandes de la Liga BetPlay Dimayor: lleva más de 10 goles en el 2025