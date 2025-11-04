Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Las canciones favoritas del momento

1. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

DIOMEDEZ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd y GeezyDee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREOde Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El hit de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se encuentra en tercer lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 2.

4. top diesel

Beéle

Lo más nuevo de Beéle, top diesel, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L se mantiene en séptimo lugar.

8. Moscow Mule

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 1, Moscow Mule de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

El que fuera un exitazo de Bad Bunny y Feid va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

10. Vete

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Vete entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.