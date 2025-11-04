Colombia

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Guardar
Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Las canciones favoritas del momento

1. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

DIOMEDEZ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd y GeezyDee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREOde Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El hit de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se encuentra en tercer lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 2.

4. top diesel

Beéle

Lo más nuevo de Beéle, top diesel, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L se mantiene en séptimo lugar.

8. Moscow Mule

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 1, Moscow Mule de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

El que fuera un exitazo de Bad Bunny y Feid va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

10. Vete

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Vete entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

Temas Relacionados

AppleStreamingMúsicacolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Así pasajeros de Avianca vivieron 24 horas de retraso en vuelo México-Bogotá y denuncian caos operativo

Más de 180 pasajeros denunciaron que el vuelo AV187 de Avianca sufrió retrasos y reprogramaciones por más de un día. La aerolínea reconoció fallas técnicas y cambios de tripulación

Así pasajeros de Avianca vivieron

El Pico y Placa en Cartagena para este martes 4 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este martes

El Pico y Placa en

Ejército confirma secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta, durante asonada de la comunidad

La institución denunció que los uniformados fueron despojados de su equipo militar y trasladados a un lugar desconocido. Exigió su liberación inmediata y respeto por su vida e integridad

Ejército confirma secuestro de dos

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este martes 4 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio:

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 4 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña enfrentó con

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Ricardo Montaner vuelve a Colombia con ‘El último regreso Tour’: fechas, precios y todo sobre su emotiva gira de despedida

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”