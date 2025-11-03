Colombia

Euro a peso colombiano; precio de apertura en el inicio de semana

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar.

El euro se paga en el día de hoy en casas de cambio a 4.435,91 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,16% comparado con el dato de la jornada previa, cuando acabó con 4.442,85 pesos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,01%, por ello en el último año todavía mantiene una disminución del 1,16 por ciento.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, da la vuelta al dato de la jornada anterior cuando experimentó un incremento del 0,97%, demostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 10,68%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (14,97%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible recientemente.

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

