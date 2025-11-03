Lalis hizo frente a las acusaciones sobre sus contratos estatales: “No voy a permitir que sigan dañando mi nombre”

Lalis desmintió la información sobre contratos simultáneos y exigió rectificación inmediata - crédito @smilelalis/Instagram

La periodista y creadora de contenido Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, rompió el silencio tras las polémicas revelaciones sobre sus contratos con entidades del Estado.

La información publicada por el diario El Colombiano señalaba que la influenciadora había ejecutado múltiples contratos estatales desde 2022, incluyendo Colombia Compra Eficiente, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lalis reaccionó con firmeza a través de sus redes sociales, al cuestionar la veracidad de los reportes, por lo que en un extenso video, la creadora de contenido afirmó: “Perdónenme por tener que hacer esto otra vez, pero si uno deja que los medios de comunicación grandes mientan así de una, pues se van a acostumbrar y lo van a seguir haciendo (...) Nos va a tocar mirar párrafo por párrafo porque literalmente son descarados”.

La periodista desmintió punto por punto las afirmaciones sobre la supuesta simultaneidad de los contratos, por lo que sobre el segundo contrato con Colombia Compra Eficiente, explicó: “Recibí. Falso, periodista. Si su trabajo fuera riguroso y entrara al Secop, se daría cuenta de que a ese contrato yo le solicité terminación anticipada el 13 de marzo de ese año, como reposa en el acta que le acabo de mencionar o en mi certificación laboral”.

“En ese sentido, no me dieron esa suma que usted afirma. Se liberaron 42 millones de pesos que usó la entidad, supongo que para otra cosa, no lo sé”, agregó.

Asimismo, aclaró que los contratos con el DPS no coincidieron con los de Colombia Compra Eficiente, contradiciendo la información publicada: “Amigo, no fue a la par como le acabo de probar en el punto anterior. El del DPS inició el 30 de mayo hasta el 30 de septiembre. No fueron a la vez”.

Sobre la Cancillería: Lalis niega irregularidades en ejecución

En cuanto a la vinculación con la Cancillería, Lalis también explicó que no hubo irregularidad en su ejecución y que la información sobre el supuesto ingreso por varios contratos simultáneos es falsa: “Si aparece en Secop en ejecución, ¿no le parece que eso le corresponde a la entidad en sus procesos internos que yo claramente desconozco?”.

Sobre lo mismo, la activista política agregó: “Como lo puede comprobar, si es que las dos últimas ideas que le doy no le sirven, bueno, pues coge y entra a Secop y analiza los datos y se da cuenta de que lo que yo cobré el último día del mes, de este mes, lo cobré por un valor de diez días que trabajé, que fue lo que yo le conté”.

El debate no terminó allí, pues algunos cuestionaron su elegibilidad para participar en las elecciones, bajo el argumento de las presuntas inhabilidades por los contratos que habría tenido con el Estado.

Frente a esto, Lalis abordó la situación con precisión jurídica y respaldo en la legislación por medio de una publicación en su cuenta de X: “Voy a aprovechar que está ‘periodista’ y ya varios han salido con el mismo tema de mi presunta inhabilidad. Mi contrato estatal se firmó en marzo de 2025. La inhabilidad del artículo 179.3 aplica solo por celebrar contratos entre el 8 de septiembre de 2025 y el 8 de marzo de 2026, seis meses antes de la elección”.

“Y ya que mencionan a (Antanas) Mockus, en su caso el Consejo de Estado puntualizó que las etapas subsiguientes, tales como su ejecución y liquidación, no se tornan ni configuran inhabilidad. La inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos”,

La influenciadora agregó en su post: “Palabras más, palabras menos, para que usted me entienda, se tipifica cuando se firma el contrato, por ende no estoy inhabilitada. Estoy atenta para defenderme en cualquier instancia, a mí no me van a amilanar, sé que la pelea será dura, pero acá estoy de pie. Conmigo no van a poder, he preparado el cuero durante estos años”.

Lalis advirtió que no permitirá que se sigan difundiendo informaciones que afecten su imagen y reputación: “No les voy a permitir que sigan dañando mi nombre y mi honra a costa de likes. Si ustedes tienen periodistas flojos, solucionen al interior, pero no jodan a la gente de esta manera”.

La creadora de contenido concluyó su mensaje asegurando que pronto anunciará novedades importantes, manteniendo el foco en su carrera política y su postura frente a los ataques mediáticos: “Mañana les daré una noticia muy buena, así que pendientes”.