Colombia

Dólar hoy en Colombia: precio de apertura en el inicio de semana

La atención de los inversionistas globales se centra en la evolución de la actividad manufacturera en Estados Unidos y Europa, los datos de inflación en Turquía y Suiza

Guardar
El tipo de cambio inicia
El tipo de cambio inicia la semana en medio de una serie de presiones. (Free photo)

El dólar estadounidense se negocia hoy 3 de noviembre en casas de cambio de aeropuertos a 3.850,64 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% con respecto a los 3.851,27 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En Estados Unidos, los datos del sector manufacturero mostraron un desempeño dispar. El índice S&P Manufacturing PMI final se mantuvo en 52.2, confirmando una ligera expansión, mientras que el ISM Manufacturing PMI se situó en 49.4, por debajo del umbral de 50 que separa la contracción de la expansión, aunque mejorando frente al 49.1 previo.

El subíndice de precios pagados del ISM alcanzó 62.5, superando el 61.9 anterior, lo que refleja presiones inflacionarias persistentes en los costos de insumos. En contraste, el índice de empleo manufacturero se mantuvo débil en 45.3, y los nuevos pedidos retrocedieron a 48.9, sugiriendo que la demanda aún no logra consolidarse, señala el análisis diario de ATFX Latam.

Cuál es la evolución del dólar en Colombia en la última semana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En relación a los últimos siete días, la divisa estadounidense marca un descenso 0,64%, de modo que desde hace un año aún conserva una disminución del 6,45 por ciento.

Si comparamos el valor con días previos, suma tres sesiones consecutivas en caída. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (10,07%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual.

Por otro lado, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

El dólar en Colombia cerró
El dólar en Colombia cerró septiembre por debajo de los $4.000 - crédito Jesús Avilés/Infobae

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Cuáles son las características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Álvaro Uribe cuestionó la venta de predio en Envigado y advirtió daños ambientales: “Grave que se afecte el uso público”

El expresidente colombiano cuestionó a la Gobernación de Antioquia por la venta del predio el Alto de las Palmas, situando en el Parque Manantiales, en Envigado

Álvaro Uribe cuestionó la venta

Fuertes críticas a concejal del Pacto Histórico por quemar bandera de Estados Unidos y lanzar pullas a Trump y Marco Rubio: “Vandalismo y gaminería”

El acto de José Padilla durante una sesión del concejo municipal generó rechazo entre sus colegas y reavivó el debate sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos, en medio de crecientes tensiones diplomáticas

Fuertes críticas a concejal del

Valor de apertura del euro en Colombia este 3 de noviembre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot

El equipo verdolaga se impuso 4-1 en condición de local, dejando prácticamente sentenciada la serie de semifinales del torneo que une a la primera y segunda división del fútbol colombiano

Cuándo es el partido de

Hernán Cadavid le contestó a Iván Cepeda por presencia de EE. UU. en el Caribe: “Es evidente que usted como representante de la expresión chavista tenga angustia”

El representante respondió a las críticas por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, defendiendo la presencia extranjera como un factor clave para frenar a organizaciones criminales

Hernán Cadavid le contestó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón tranquiliza a sus

Yina Calderón tranquiliza a sus hermanas tras los roces en ‘La mansión de Luinny’: “Estoy bien”

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

Shakira calificó su presentación en Bogotá como “un abrazo de alma”: publicó video

Descubre cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix en Colombia para maratonear esta noche

Deportes

Cuándo es el partido de

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot

Miguel Borja, blanco de críticas de la prensa y los hinchas luego de fallar penal en la derrota de River Plate contra Gimnasia

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía