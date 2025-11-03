Amiga de Jaime Esteban Moreno hizo urgente petición en un grupo creado por estudiantes de Los Andes, tras el crimen: “Si alguien recuerda”

El caso se presentó la madrugada del 31 de octubre de 2025 en una de las calles de la localidad de Chapinero - crédito @pasaen_bogota/IG | LinkedIn | Mebog

Luego de la velación del cuerpo de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el domingo 2 de noviembre de 2025, en el norte de Bogotá, se siguen conociendo nuevos detalles en medio de la investigación que busca dar con la captura del segundo agresor.

Este sujeto, cuyo paradero continúa siendo un misterio, quedó registrado en las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del primer ataque, efectuado por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya fue detenido y será imputado el miércoles 5 de noviembre. En la diligencia, la Fiscalía solicitará su reclusión en centro carcelario por el presunto homicidio de Moreno.

Sin embargo, es en la segunda parte de la grabación donde se observa que, luego de que uno de los amigos de Jaime Esteban separa a Suárez Ortiz —mientras la víctima yacía en el suelo—, el otro atacante, aún prófugo, aparece corriendo a toda velocidad hacia Moreno y le propina un golpe por la espalda. El impacto le causó nuevas lesiones en la cabeza al caer nuevamente de bruces contra el asfalto.

La denuncia que hizo en redes una de las amigas de Jaime Esteban Moreno - créditos ‘Confesiones Uniandes’ (@confesandess) y ‘La Cabra Chismosa’ (@la_cabra_chismosa)

Acto seguido, los dos presuntos homicidas lo golpearon con puños y patadas durante aproximadamente 30 segundos. Después, se observa a una de las dos mujeres detenidas —vestida con un disfraz azul y capturada junto a Suárez Ortiz y otra joven, aunque ambas recuperaron la libertad— correr hacia el lugar de la agresión, una cuadra abajo de la avenida Caracas, a la altura de la calle 65, cerca del sitio donde se llevó a cabo la fiesta de disfraces por Halloween Relaja La Pelvis: Villains, en Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

Por todo lo anterior, y sumado a las denuncias realizadas por varios asistentes al evento a través de mensajes anónimos compartidos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025 en dos cuentas de Instagram, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

La carta de una de las amigas de Jaime Esteban Moreno pidiendo ayuda para identificar al agresor

En una de las publicaciones compartidas por los administradores de ambas páginas, se puede leer la petición de una de las amigas de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cuyo objetivo es recolectar pistas que ayuden a identificar al segundo sujeto, quien llevaba una máscara cuando ocurrieron los hechos.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Esto se dio luego de que la noche del sábado 1 de noviembre, y tras la difusión de uno de los dos videos (por parte de CityTv) que se han conocido hasta el momento, se logró identificar los colores de las prendas que llevaba este atacante, que luego desaparece de la escena caminando junto a Suárez Ortiz y la joven con el disfraz azul.

“Soy amiga de Jaime. En City Tv en exclusiva revelaron un video de ese momento donde se ve el segundo agresor de negro que sigue a un man de camisa negra, que en el video sale muy nítido caminando por la acera. NECESITAMOS IDENTIFICARLO. Si alguien recuerda haberlo visto esa noche, si sale en el registro del código de vestimenta o algo. El man de negro fue el que lo tumbó al piso de la forma más brutal posible. Es URGENTE”, inicia la misiva.

“Si alguien reconoce, si alguien tiene alguna foto donde salgan estos de urgencia, los familiares están muy angustiados, la noticia no lo han identificado. El segundo es el que lo tumbó al piso de la forma más brutal posible. Es URGENTE”, finaliza el mensaje de la amiga de Jaime, que al igual que los familiares y allegados del joven de 20 años que se encontraba cursando

El presidente de Colombia pidió ayudar a dar con el segundo agresor de Jaime Esteban Moreno - crédito @petrogustavo/X

Tal ha sido la indignación y el rechazo de la sociedad colombiana por todo lo ocurrido que desde Catar, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la ciudadanía ayudar con información que pueda ayudar a dar con el paradero de este segundo atacante.

“Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades”, escribió Petro la mañana del lunes 3 de noviembre de 2025.