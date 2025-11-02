Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Poco a poco, Jorge Carrascal está volviendo a ser el volante que la selección Colombia ha esperado desde hace un tiempo - crédito Flamengo

Hay preocupación tanto en Flamengo como en la selección Colombia, luego de que el volante Jorge Carrascal presentara una molestia física en el duelo ante Sport Recife por la fecha 31 de la Liga de Brasil, lo que pone en duda su participación en la final de la Conmebol Libertadores 2025.

El mediocampista cartagenero, de 27 años, experimentó un dolor agudo en la espalda al girar con el balón, sin que mediara contacto alguno, lo que obligó a su sustitución apenas transcurridos veintiún minutos de juego.

El futbolista fue atendido en el campo y, aunque logró abandonar el terreno por sus propios medios, las muestras de dolor eran notorias.

El cuerpo médico de Flamengo le practicó una resonancia magnética, cuyos resultados se conocieron en la madrugada del domingo 2 de noviembre.

Según comunicó el club brasileño, Carrascal presentó un edema óseo en la zona de las costillas sin fractura, lo que no solamente implicaría perderse el duelo clave ante Palmeiras por el torneo continental, sino que estaría en riesgo su convocatoria a la selección Colombia para los amistosos programados ante Nueva Zelanda y Australia, previstos para el 15 y el 18 de noviembre, respectivamente.

“Jorge Carrascal, que entró de cambio en la primera parte de la victoria del Flamengo por 3-0 sobre el Sport, se sometió a una resonancia magnética la madrugada del domingo. Los resultados mostraron edema óseo en la zona de las costillas, sin fractura. El jugador ya ha comenzado el tratamiento con el departamento médico del club”, comunicó el club.

