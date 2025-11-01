Santander: estos son los cortes de la luz este sábado 1 de noviembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 1 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las calles 67,68 y 69 entre carreras 11 hasta la 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Santa Isabel, así como sectores de La Floresta y Jerusalén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Coviba, 20 De Enero, La Libertad sectores de las calles 73A, 74, 74A, 74B, 75, con carreras 21 y 23. Santa Isabel sectores de las carreras 28, 28A, 28B con calles 78, 78A y 79 y sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Carrera 14 57 Km 7 Vía Girón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 36, 36a y 37 con carrera 2AE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Lagos II sectores de las calles 38,39 y 40 con carreras 6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Las Palmeras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 31,32,33 y 34 con carreras 4E y 5E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Lagos II sectores de la carrera 6 con calles 43,44 y 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Bella Isla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Bella Isla sectores de las calles 2,2A y 2B con carreras 12,12A, 12B y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de la carrera 7E con calles 32,33 y 34.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Lagos II sectores de la carrera 7 con calles 43,44, 45 y 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Ejidos y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las calles 67,68 y 69 entre carreras 11 hasta la 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Lagos II sector de la carrera 7 con calles 39,40,41 y 42.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Nueva Granada e Instituto Gabriela Mistral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vered El Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización El Campín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La cumbre sectores de la calle 36 con carrera 7E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Regadero Norte sectores de las calles 9,10AN,10BN y 10N con carreras 26 y 26AN.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda La Putana Sector La Playa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta, Alto Parra, Bellavista, La Militosa, Chontarales y La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios San Martín y algunos sectores de La Libertad, Centro y Palomar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Veredas Santa Rosa, La Melona, Combos, Guacharaca, El Espejo y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Fuente, El Tabacal y Salazar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya Negra y Siberia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bombona y Ayacucho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Santa Isabel, así como sectores de La Floresta y Jerusalén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios La Libertad, El Rosario y algunos sectores del 20 De Enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mata de Piña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Coviba, 20 De Enero, La Libertad sectores de las calles 73A, 74, 74A, 74B, 75, con carreras 21 y 23. Santa Isabel sectores de las carreras 28, 28A, 28B con calles 78, 78A y 79 y sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.