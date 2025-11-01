Colombia

Policía Nacional e Interpol anunciaron la extradición de nueve peligrosos criminales a Estados Unidos

Los connacionales están vinculados con el narcotráfico y grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc

Guardar
Policía Nacional e Interpol anunciaron
Policía Nacional e Interpol anunciaron extradición de nueve peligrosos criminales a Estados Unidos - crédito Policía Nacional/Díjin e Interpol

El 1 de noviembre de 2025, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Bogotá, anunció la materialización del procedimiento de extradición pasiva de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos.

Fuentes confirmaron a Infobae Colombia que el procedimiento se llevó a cabo en la capital del país, donde los extraditados fueron entregados formalmente a las autoridades estadounidenses. Los nueve capturados son solicitados por la Corte del Distrito Sur de Puerto Rico y la Corte del Distrito Sur de Florida, por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, y hurto calificado y agravado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

José Orlando Buitrago Rodríguez, alias
José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito Borracho, inició su actividad criminal en 2003, vinculado a la organización delictiva Los Burros, con presencia en Cúcuta, Norte de Santander. Se desempeñaba como encargado de la producción y tráfico de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Centroamérica, México y Estados Unidos - crédito Policía Nacional/Díjin e Interpol

La lista de los extraditados la encabeza José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito Borracho, que comenzó su actividad criminal en 2003, tras vincularse con la organización delictiva Los Burros en la que se desempeñaba como encargado de la producción y tráfico de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

También figura Jhon Jairo Pacheco Páez, alias John capturado con fines de extradición en la operación “Supremacía” en 2025, en Ocaña, Norte de Santander. Cabecilla de una red criminal dedicada al narcotráfico y supervisor de envíos de cocaína desde el Catatumbo, en coordinación con el Frente 33 de las disidencias de las Farc, utilizando lanchas rápidas tipo Go-Fast.

Luís Frank Tello Candelo, alias el Negro Frank, señalado de haber pertenecido a la organización criminal Los Zetas de México, y considerado segundo al mando en la estructura de “El Loco Barrera”.

Nueve Peligrosos criminales fueron extraditados a Estados Unidos - crédito Policía Nacional

Su labor en el entramado criminal era la coordinación del tráfico de estupefacientes hacia Honduras y México por vía aérea y marítima. En 2020 organizó el envío de 2.000 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia Honduras, utilizando una aeronave de matrícula colombiana que se accidentó en zona montañosa.

A la lista se suma Winder José González requerido por la justicia estadounidense para comparecer a juicio, señalado de integrar una red narcotraficante responsable del envío de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.

También será extraditado Jordan José Molinares Santiago, que según fuentes de inteligencia consultadas por Infobae Colombia, facilitaba el envío de cargamentos de cocaína desde los puertos de Barranquilla y Cartagena con destino a los Estados Unidos.

Otro de los señalados es Leroy Ortega, a quien las autoridades colombianas atribuyen varios delitos en especial el de hurto agravado en establecimientos comerciales, de donde sustrajo mercancía de alto valor utilizando violencia contra las víctimas.

Alfonso Gómez Pineda también estará tras las rejas en el país norteamericano por ser miembro de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y otros estupefacientes. El grupo delincuencial realizaba operaciones desde el Golfo de Morrosquillo hacia Panamá, Costa Rica y Honduras, con destino final en Estados Unidos.

Los extraditados fueron trasladados bajo
Los extraditados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad en un vuelo privado bajo la custodia de Alguaciles Federales - crédito Policía Nacional/Díjin e Interpol

Las investigaciones de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) determinaron que Custodio Enrique Simancas Castro, alias Mario era partícipe de una red de narcotráfico implicada en el homicidio de una fuente confidencial en Colombia, tras la incautación de un cargamento de cocaína.

El listado lo completa, Fabián Alberto Agredo Hoyos, que fue reconocido como uno de los integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína que utilizaba la ruta Cartagena–Centroamérica–Estados Unidos.

Los connacionales fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad en un vuelo privado bajo la custodia de Alguaciles Federales (U.S. Marshals Service), con destino a los Estados Unidos, donde deberán responder ante las autoridades judiciales correspondientes.

Por su parte, la Policía Nacional de Colombia sostuvo que está “comprometida con la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional”.

Temas Relacionados

Policía NacionalInterpolExtradiciónCriminalesEstados UnidosDisidencias de las FarcDijinNarcotráficoAlias Tito BorrachoJhon Jairo Pacheco Páez, alias Johnalias el Negro FrankColombia-Noticias

Más Noticias

Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

Previo a su presentación en el Vive Claro de Bogotá, la barranquillera anunció que su línea de productos para el cabello Isima ya está en las tiendas

Shakira anunció la llegada de

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

“Los Gigantes de Baviera” con rotación por el partido de Champions League ante el PSG, golearon a los “Farmacéuticos” sin líos, en donde Luis Díaz jugó 30 minutos. Goles de Serge Gnabry y Nicolas Jackson, junto al autogol de Loïc Badé

Bayern Múnich sigue intratable: goleada

Se viralizó video de fiesta empresarial de Halloween en Bogotá, que dejó como ganadores a un grupo inspirado en estaciones de Transmilenio

Varias estaciones y portales hicieron que un grupo de trabajadores revalidara el título en la competencia de disfraces de su compañía

Se viralizó video de fiesta

Inician las recargas de pasajes gratis en Transmilenio: así puede saber si fue seleccionado para el beneficio en noviembre

Bogotá activa la recarga de pasajes gratuitos para miles de personas en situación de vulnerabilidad que usan el transporte público, como parte de una estrategia para facilitar la movilidad y reducir barreras sociales en la ciudad

Inician las recargas de pasajes

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

“Diablos Rojos” y “Verdolagas” quieren dar el primer golpe en el partido de ida del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división

Atlético Nacional vs. América de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Shakira anunció la llegada de

Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

Deportes

Bayern Múnich sigue intratable: goleada

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

Mal momento para los colombianos en River Plate, esto dicen desde Argentina sobre su titularidad: “No es para cualquiera”

Leyenda del Manchester United criticó al Liverpool por dejar que Luis Díaz se fuera del equipo: “Ni de lejos”

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León