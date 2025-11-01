Colombia

Petro cuestionó a OEA y EE. UU. por “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe: “Se define la legitimidad del sistema interamericano de DD. HH.”

La ONU señala a Estados Unidos por posibles violaciones al derecho internacional en el Caribe, mientras el presidente Gustavo Petro cuestiona la inacción de la OEA y la Cidh ante los ataques militares

Guardar
Petro acusó a Duque de
Petro acusó a Duque de desmantelar Unasur y ahora buscar la OEA - crédito Presidencia de la República

El reciente señalamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Estados Unidos por presuntas violaciones al derecho internacional en el mar Caribe ha reavivado el debate sobre la legitimidad y el papel de los organismos regionales en la protección de los derechos humanos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ante los hechos denunciados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta oficial, Petro planteó una serie de interrogantes sobre la actuación de los organismos multilaterales frente a las acciones del gobierno de Donald Trump en la región.

El mandatario colombiano se refirió a los ataques perpetrados por Estados Unidos contra embarcaciones y personas en el Caribe, señalando que, según la ONU, estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales debido a la desproporción de fuerza empleada.

“Si el gobierno de Trump está violando el derecho internacional al atacar a personas en desproporción inmensa de fuerza en el mar Caribe, es decir que son ejecuciones extrajudiciales como dice la ONU, ¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema de violación sistemática de Derechos Humanos en el Caribe?”, escribió Petro.

El presidente Gustavo Petro cuestiona
El presidente Gustavo Petro cuestiona la actuación de la OEA y la Cidh frente a los ataques de Estados Unidos en el Caribe, señalando posibles ejecuciones extrajudiciales según la ONU - crédito Gustavo Petro/X

El presidente colombiano también cuestionó la ausencia de medidas cautelares por parte de la Cidh, con sede en Washington, preguntando: “¿Por qué no hay medidas cautelares de la comisión de los derechos humanos en Washington?”. Petro sugirió que podría existir reticencia a aplicar los mismos estándares a Estados Unidos que a otros países del continente y se preguntó por el motivo del silencio tanto del progresismo como de los gobiernos regionales.

En su mensaje, Petro puso en duda la imparcialidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada por Estados Unidos, al plantear si su aplicación es unilateral y si solo se utiliza en contra de Estados latinoamericanos y caribeños, excluyendo a la propia nación norteamericana.

El mandatario advirtió que está en juego la legitimidad de la OEA y del sistema interamericano de derechos humanos, creados en la década de 1970, y concluyó: “O somos un continente de Naciones soberanas, o somos un continente colonizado por un imperio”.

La reacción de Petro se produjo tras la publicación de la agencia EFE Noticias, que informó el 31 de octubre: “La ONU acusa a EEUU de violar el derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe”. Según la ONU, los ataques de Estados Unidos contra presuntos barcos de tráfico de drogas representan una desproporción de fuerza que podría constituir ejecuciones extrajudiciales.

Buques atacados por Estados Unidos
Buques atacados por Estados Unidos en el Caribe, donde la ONU advierte sobre posibles ejecuciones extrajudiciales debido al uso desproporcionado de la fuerza - crédito Reuters

El gobierno estadounidense, liderado por Trump, ha incrementado su presencia militar en la región en las últimas semanas. Hasta la fecha, se han desplegado ocho buques de la Armada, se han enviado aviones de combate F-35 a Puerto Rico y se ha movilizado un grupo de ataque de portaaviones hacia el Caribe.

Washington sostiene que estas medidas buscan frenar el tráfico de drogas, aunque analistas señalan que los ataques podrían constituir una escalada militar desproporcionada y cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional.

Desde principios de septiembre, la administración estadounidense ha iniciado una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, que ha provocado la muerte de al menos 62 personas y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

Según la versión oficial, los objetivos representaban una amenaza por transportar drogas, aunque expertos internacionales sostienen que estas acciones podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de traficantes conocidos.

La escalada militar incluye además demostraciones de fuerza frente a las costas venezolanas, con vuelos de bombarderos B-52 y B-1B, así como la movilización de marines, drones y aviones espía. Analistas señalan que este despliegue supera ampliamente lo que sería necesario para intercepciones antidrogas y lo consideran un mensaje político hacia Venezuela.

El presidente Donald Trump niega
El presidente Donald Trump niega haber autorizado ataques contra Venezuela, mientras refuerza la presencia militar estadounidense en el Caribe - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Desde Caracas, el líder del régimen Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos está “fabricando un caso” contra su país y anunció la preparación de brigadas para responder a cualquier amenaza.

Maduro aseguró que Venezuela es un país libre de producción de cocaína y negó las acusaciones de narcotráfico, al tiempo que destacó la importancia de la unidad regional frente a la intervención extranjera.

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroBombardeos TrumpEstados Unidos y ColombiaOEA y ONUColombia-Noticias

Más Noticias

Universidad de Los Andes se pronunció sobre la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno luego de una fiesta de Halloween

El joven de 20 años sufrió un trauma craneoencefálico severo a causa de un fuerte golpe

Universidad de Los Andes se

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

El técnico Vincent Kompany decidió darle descanso al “Guajiro”, tras la seguidilla de partidos que tuvo en todas las competencias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

El FNA brindará financiación de hasta el 100% para la compra de vivienda nueva o usada: cómo solicitarla

En Colombia, adquirir vivienda propia es un objetivo que demanda un esfuerzo financiero considerable, por eso, hay alternativas que permiten materializar el sueño

El FNA brindará financiación de

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

La continuidad del mediocampista colombiano en el Club León permanece sin definirse, mientras el entrenador Ignacio Ambriz confirma que la decisión se tomará solo al finalizar el torneo actual

Hay incertidumbre sobre el futuro

Hombre que acababa de salir de la cárcel de Ibagué fue víctima de un intento de sicariato

La víctima tiene antecedentes judiciales por tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como violencia intrafamiliar agravada

Hombre que acababa de salir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

Deportivo Pereira recibió un ‘espaldarazo’ en medio de su crisis financiera e institucional: “Buscamos contribuir”

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”