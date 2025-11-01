Colombia

María Fernanda Cabal afirmó que el Acuerdo de Paz y la Paz Total han “arrodillado al Estado”: “Dándole gabelas al narcoterrorismo”

La congresista mostró su desacuerdo con las decisiones que han tomado algunos jefes de Estado en Colombia y con la manera en que se manejan los temas relacionados con los grupos armados al margen de la ley

Guardar
María Fernanda Cabal, senadora del
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático - crédito Colprensa

El debate sobre el impacto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos sigue generando divisiones profundas en la política colombiana.

Desde la perspectiva de la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, las consecuencias de ese proceso han marcado el rumbo actual del país.

En diálogo con los medios de comunicación, la congresista mostró su desacuerdo con las decisiones que han tomado algunos jefes de Estado y con las formas en las que se manejan los temas con los grupos armados al margen de la ley, que hoy en día tienen en jaque la seguridad de varias zonas del país: “El gobierno de Santos terminó sembrando las simientes de la destrucción de este país con un acuerdo de paz que arrodilló el Estado”, afirmó la senadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse a las disputas internas entre figuras políticas que participaron en la negociación, Cabal restó importancia a esos enfrentamientos: “Esa es una pelea interna que tienen ellos hace mucho tiempo. No vale la pena entrar en esas discusiones”, sostuvo la precandidata presidencial al mismo medio.

La senadora también vinculó el legado del acuerdo con la política de seguridad actual, señalando: “Ahora Petro, con su paz total, dándole gabelas a todo el narcoterrorismo en el territorio de Colombia”, declaró la legisladora al medio citado.

Finalmente, la senadora concluyó su análisis sobre el escenario político: “Entonces, que sigan ellos peleando”, manifestó la precandidata presidencial al medio local.

Las declaraciones anteriores, que fueron difundidas a través de las redes sociales, estuvieron acompañadas del siguiente texto, ratificando su postura con respeto al tema: “Hay que decirle a Juan Fernando Cristo (ex ministro de justicia) que el gobierno de Santos sembró las simientes de la destrucción con un acuerdo de paz que arrodilló al Estado, y ahora Petro sigue el mismo camino con su “paz total”, entregándole el país al narcoterrorismo".

María Fernanda Cabal Sobre el Acuerdo De Paz del expresidente Juan Manuel Santos y la Paz Total del presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal criticó lujosa embajada en Arabia Saudita

El debate sobre el gasto público en la diplomacia colombiana ha cobrado fuerza tras la inauguración de la nueva sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita, un proyecto que ha generado reacciones encontradas en el escenario político nacional.

La senadora María Fernanda Cabal ha manifestado su rechazo a la expansión de la red diplomática, proponiendo el cierre de embajadas y consulados en el exterior por considerarlos un derroche de recursos.

Esta es la publicación de
Esta es la publicación de Petro en la que el mandatario muestra la nueva sede de la embajada colombiana en Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

La reciente apertura de la sede diplomática en Riad fue presentada por el presidente Gustavo Petro, quien difundió imágenes del edificio y sus instalaciones a través de su cuenta de X.

El mandatario destacó la dignidad de la nueva embajada, señalando que “por primera vez la embajada de Colombia para connacionales y extranjeros es más digna que la casa del embajador, que por ahora es un cuarto de hotel. Presentaré toda la casa, porque al mismo tiempo es Colombia bella”, escribió Petro, resaltando el valor simbólico y funcional de la sede.

Entre los espacios exhibidos, el presidente subrayó la existencia de un área destinada a la infancia: “El lugar para la niñez que tenga que esperar a sus padres en la embajada de Colombia en Arabia Saudita”, explicó, enfatizando la atención a las familias en el contexto diplomático.

Además, mostró fotografías de maniquíes con trajes típicos y elementos decorativos que, según sus palabras, reflejan “la exuberancia colombiana” en el diseño interior.

María Fernanda Cabal Cerrara Embajadas Inútiles De Colombia En El Exterior - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Frente a esta inauguración, la senadora Cabal expresó su desacuerdo en redes sociales, cuestionando la pertinencia de la inversión en sedes diplomáticas. “No más embajadas y consulados inútiles. Este gobierno se dedicó a derrochar. ¿Qué tal este palacio en Riad, Arabia Saudita? Por favor, país lleno de necesidades. Así no”.

En su propuesta de campaña, Cabal afirmó: “Gasto público ineficaz es corrupción, es meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores de Colombia. Por eso en mi gobierno voy a poner orden en la casa (...) No vamos a tolerar el derroche de recursos que deja Gustavo Petro. No más embajadas inútiles, consulados innecesarios y entidades que solo sirven para dilapidar billones de pesos”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalJuan Manuel SantosAcuerdo de PazGustavo PetroPaz TotalColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por oponerse a la verificación internacional de la JEP y mencionó a Álvaro Uribe: “Les asusta la verdad”

Su discurso, más ideológico que diplomático, profundiza el distanciamiento con Washington y expone el desgaste de su política exterior

Gustavo Petro criticó a EE.

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buena racha en el campeonato alemán, y para ello contarán con el guajiro

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Sisbén explica cómo y cuándo actualizar los datos en el sismtea para no perder los beneficios

Las autoridades han precisado en qué situaciones es obligatorio actualizar la encuesta, esencial para continuar en los programas sociales del Gobierno nacional y las alcaldías

Sisbén explica cómo y cuándo

Abren 1.250 vacantes legales en el exterior para colombianos en Europa y Estados Unidos

Connacionales podrán postularse a empleos formales en Polonia, Estados Unidos y Europa gracias a una convocatoria que ofrece respaldo institucional y beneficios para los seleccionados

Abren 1.250 vacantes legales en

Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica de ‘Miss Bala’, la ex señorita Antioquia Laura Gallego: “Quieren fusilar a joven que cometió un error”

El precandidato presidencial, que también es abogado, criticó a quienes señalan a la joven, “pero aplauden a criminales de lesa humanidad que están en el Congreso de la República”

Abelardo de la Espriella se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas