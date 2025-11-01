María Fernanda Cabal afirmó que el Acuerdo de Paz y la Paz Total han “arrodillado al Estado”: “Dándole gabelas al narcoterrorismo”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático - crédito Colprensa

El debate sobre el impacto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos sigue generando divisiones profundas en la política colombiana.

Desde la perspectiva de la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, las consecuencias de ese proceso han marcado el rumbo actual del país.

En diálogo con los medios de comunicación, la congresista mostró su desacuerdo con las decisiones que han tomado algunos jefes de Estado y con las formas en las que se manejan los temas con los grupos armados al margen de la ley, que hoy en día tienen en jaque la seguridad de varias zonas del país: “El gobierno de Santos terminó sembrando las simientes de la destrucción de este país con un acuerdo de paz que arrodilló el Estado”, afirmó la senadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse a las disputas internas entre figuras políticas que participaron en la negociación, Cabal restó importancia a esos enfrentamientos: “Esa es una pelea interna que tienen ellos hace mucho tiempo. No vale la pena entrar en esas discusiones”, sostuvo la precandidata presidencial al mismo medio.

La senadora también vinculó el legado del acuerdo con la política de seguridad actual, señalando: “Ahora Petro, con su paz total, dándole gabelas a todo el narcoterrorismo en el territorio de Colombia”, declaró la legisladora al medio citado.

Finalmente, la senadora concluyó su análisis sobre el escenario político: “Entonces, que sigan ellos peleando”, manifestó la precandidata presidencial al medio local.

Las declaraciones anteriores, que fueron difundidas a través de las redes sociales, estuvieron acompañadas del siguiente texto, ratificando su postura con respeto al tema: “Hay que decirle a Juan Fernando Cristo (ex ministro de justicia) que el gobierno de Santos sembró las simientes de la destrucción con un acuerdo de paz que arrodilló al Estado, y ahora Petro sigue el mismo camino con su “paz total”, entregándole el país al narcoterrorismo".

María Fernanda Cabal Sobre el Acuerdo De Paz del expresidente Juan Manuel Santos y la Paz Total del presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal criticó lujosa embajada en Arabia Saudita

El debate sobre el gasto público en la diplomacia colombiana ha cobrado fuerza tras la inauguración de la nueva sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita, un proyecto que ha generado reacciones encontradas en el escenario político nacional.

La senadora María Fernanda Cabal ha manifestado su rechazo a la expansión de la red diplomática, proponiendo el cierre de embajadas y consulados en el exterior por considerarlos un derroche de recursos.

Esta es la publicación de Petro en la que el mandatario muestra la nueva sede de la embajada colombiana en Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

La reciente apertura de la sede diplomática en Riad fue presentada por el presidente Gustavo Petro, quien difundió imágenes del edificio y sus instalaciones a través de su cuenta de X.

El mandatario destacó la dignidad de la nueva embajada, señalando que “por primera vez la embajada de Colombia para connacionales y extranjeros es más digna que la casa del embajador, que por ahora es un cuarto de hotel. Presentaré toda la casa, porque al mismo tiempo es Colombia bella”, escribió Petro, resaltando el valor simbólico y funcional de la sede.

Entre los espacios exhibidos, el presidente subrayó la existencia de un área destinada a la infancia: “El lugar para la niñez que tenga que esperar a sus padres en la embajada de Colombia en Arabia Saudita”, explicó, enfatizando la atención a las familias en el contexto diplomático.

Además, mostró fotografías de maniquíes con trajes típicos y elementos decorativos que, según sus palabras, reflejan “la exuberancia colombiana” en el diseño interior.

María Fernanda Cabal Cerrara Embajadas Inútiles De Colombia En El Exterior - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Frente a esta inauguración, la senadora Cabal expresó su desacuerdo en redes sociales, cuestionando la pertinencia de la inversión en sedes diplomáticas. “No más embajadas y consulados inútiles. Este gobierno se dedicó a derrochar. ¿Qué tal este palacio en Riad, Arabia Saudita? Por favor, país lleno de necesidades. Así no”.

En su propuesta de campaña, Cabal afirmó: “Gasto público ineficaz es corrupción, es meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores de Colombia. Por eso en mi gobierno voy a poner orden en la casa (...) No vamos a tolerar el derroche de recursos que deja Gustavo Petro. No más embajadas inútiles, consulados innecesarios y entidades que solo sirven para dilapidar billones de pesos”.