Colombia

Lotería de Risaralda: los números estrella del último sorteo

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

Guardar
La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

Los resultados de la Lotería de Risaralda ya están disponibles para consulta. Este tradicional sorteo, que ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1981, no solo ofrece la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores, sino que también se ha consolidado como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda.

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, tuvo como objetivo principal generar recursos para el desarrollo de la región. Desde entonces, los ingresos obtenidos a través de este juego han sido destinados a iniciativas que impactan directamente a las comunidades locales, especialmente en el Eje Cafetero, una de las zonas más emblemáticas de Colombia.

Los fondos recaudados han sido utilizados para fortalecer áreas clave, contribuyendo al progreso de miles de personas en el departamento. Este modelo de redistribución de recursos ha permitido que el juego de azar trascienda su propósito inicial, convirtiéndose en un instrumento de transformación.

Los números ganadores del sorteo 2923

Fecha: 31 de Octubre de 2025Los afortunados: 4963Serie: 151Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 3692

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Conoce los detalles de la Lotería de Risaralda

Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), excepto en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por Telecafé, esta lotería se ha convertido en una tradición en el departamento y en todo el país, ofreciendo premios de gran impacto.

El atractivo premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos encabeza su plan de premios, que también incluye:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta diversidad de premios y una transmisión que conecta a millones, la Lotería de Risaralda sigue siendo un referente de suerte y oportunidad para los colombianos.

Temas Relacionados

Lotería de Risaraldacolombia-loteríascolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander viernes 31 de octubre de 2025: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander viernes

Lotería de Medellín resultados 31 de octubre: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Medellín resultados 31

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 31 de octubre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de

Se registró un sismo de magnitud 3.5 en Casanare

El país se encuentra en una zona sísmica muy activa, en donde convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Se registró un sismo de

Resultados Sinuano Día y Noche 31 de octubre: números ganadores de los últimos sorteos

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Cómo seguir a la selección

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica