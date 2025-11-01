Colombia

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por oponerse a la verificación internacional de la JEP y mencionó a Álvaro Uribe: “Les asusta la verdad”

Su discurso, más ideológico que diplomático, profundiza el distanciamiento con Washington y expone el desgaste de su política exterior

Guardar
Gustavo Petro ha señalado a
Gustavo Petro ha señalado a Estados Unidos de actuar bajo “presiones uribistas”, en medio de un clima de tensión diplomática heredado de la era Trump y agudizado por sus propias declaraciones - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Las tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y Estados Unidos alcanzaron un nuevo punto de fricción luego de que el presidente colombiano acusara a Washington de “asustarse de la verdad” y de actuar bajo la influencia del uribismo, tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de recortar las funciones de la Misión de Verificación en Colombia.

El mandatario sostuvo que la eliminación del seguimiento internacional a las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al capítulo étnico del Acuerdo de 2016 obedece a presiones de Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“EE. UU. pide que no se verifique por parte del Consejo de Seguridad la verdad judicial en la JEP, simple petición uribista. Les asusta la verdad a Uribe y los gringos no se preguntan por qué. Les resultaría que están aliados a narcopolíticos y violadores de derechos humanos”, escribió Petro en su cuenta de X.

La declaración, cargada de tono ideológico y confrontacional, llega en un momento especialmente delicado para la diplomacia colombiana.

Apenas unas semanas antes (1 de octubre), el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, había acusado al gobierno de Petro de “fracasos irresponsables” en materia de seguridad, lucha antidrogas y combate al narcoterrorismo, y puso en duda la continuidad del respaldo de Washington a la misión de verificación de paz.

El presidente Gustavo Petro acusó
El presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de oponerse a la verificación internacional de las sanciones de la JEP y relacionó la decisión del Consejo de Seguridad con intereses del uribismo - crédito Gustavo Petro/X

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad, Waltz sostuvo que “Colombia ha sido sacudida en los últimos meses por ataques de grupos narco-terroristas contra las fuerzas de seguridad y civiles”, y cuestionó que el Gobierno colombiano haya “negado solicitudes de extradición” presentadas por Estados Unidos.

Aunque no dio cifras, sus críticas reflejaron un creciente malestar en Washington ante lo que percibe como una pérdida de control estatal sobre amplias zonas del país y un debilitamiento de la cooperación judicial.

Petro respondió con dureza, tildando las declaraciones de “mentira” y asegurando que su administración supuestamente ha ejecutado “700 extradiciones, la mayoría por narcotráfico, el mayor nivel desde que existe la figura”.

En el mismo polémico mensaje, el mandatario colombiano insistió en que la política de paz “no hace parte del examen ni del Consejo de Seguridad ni está bajo la opinión del embajador de EE. UU.”.

Pese al tono defensivo, la confrontación dejó ver un desgaste evidente en las relaciones bilaterales. La designación reciente de Colombia como país “que no coopera” plenamente en la lucha antidrogas por parte de la Casa Blanca, sumada a las reservas sobre la efectividad de la Paz Total, ha generado fricciones que Petro ha preferido traducir en términos políticos e ideológicos, antes que diplomáticos.

Petro respondió al embajador estadounidense
Petro respondió al embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, asegurando que su gobierno ha ejecutado más de 700 extradiciones, “la mayoría por narcotráfico”, y calificó de “mentira” las críticas de Washington - crédito Gustavo Petro/X

En lugar de moderar el discurso, el presidente optó por redoblar su narrativa de independencia frente a Washington. Anunció una campaña para el desmantelamiento de bandas urbanas mediante “acción jurídica/policial y acción sociojurídica”, prometiendo una reducción de la tasa de homicidios, y defendió sus avances en reforma agraria como prueba del éxito de su gestión.

Sin embargo, el tono confrontacional de Petro podría terminar debilitando su posición ante la comunidad internacional.

La eliminación de la verificación internacional de la JEP no fue una decisión exclusiva de Estados Unidos, sino una medida adoptada por el Consejo de Seguridad en su conjunto, donde incluso aliados tradicionales de Colombia votaron por reducir el mandato de la misión.

La embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata, lamentó la decisión, recordando que el gobierno había solicitado mantener la supervisión de las sanciones y del enfoque étnico dentro del mandato extendido.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, cuestionó los avances del gobierno Petro en seguridad y cooperación judicial, afirmando que Washington evalúa su respaldo a la misión de paz en Colombia - crédito Angelina Katsanis/AP

“El deseo colombiano, compartido con la amplia mayoría de miembros, era preservar tanto la justicia transicional como el capítulo étnico”, afirmó. Aun así, el Consejo decidió renovar por un año la misión, hasta octubre de 2026, pero sin esos dos componentes clave.

Mientras tanto, en el terreno, la Paz Total enfrenta desafíos crecientes, con un aumento de ataques de grupos armados y una expansión del narcotráfico hacia nuevas rutas. En ese contexto, el distanciamiento con Estados Unidos y la pérdida de verificación internacional sobre la JEP amenazan con aislar aún más al gobierno colombiano.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJEPDonald TrumpEstados Unidos y ColombiaConsejo de Seguridad ONUMike WaltzMisión de Verificación JEPÁlvaro Uribe VélezColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buena racha en el campeonato alemán, y para ello contarán con el guajiro

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Sisbén explica cómo y cuándo actualizar los datos en el sismtea para no perder los beneficios

Las autoridades han precisado en qué situaciones es obligatorio actualizar la encuesta, esencial para continuar en los programas sociales del Gobierno nacional y las alcaldías

Sisbén explica cómo y cuándo

Abren 1.250 vacantes legales en el exterior para colombianos en Europa y Estados Unidos

Connacionales podrán postularse a empleos formales en Polonia, Estados Unidos y Europa gracias a una convocatoria que ofrece respaldo institucional y beneficios para los seleccionados

Abren 1.250 vacantes legales en

Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica de ‘Miss Bala’, la ex señorita Antioquia Laura Gallego: “Quieren fusilar a joven que cometió un error”

El precandidato presidencial, que también es abogado, criticó a quienes señalan a la joven, “pero aplauden a criminales de lesa humanidad que están en el Congreso de la República”

Abelardo de la Espriella se

María Fernanda Cabal afirmó que el Acuerdo de Paz y la Paz Total han “arrodillado al Estado”: “Dándole gabelas al narcoterrorismo”

La congresista mostró su desacuerdo con las decisiones que han tomado algunos jefes de Estado en Colombia y con la manera en que se manejan los temas relacionados con los grupos armados al margen de la ley

María Fernanda Cabal afirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas