Colombia

Petro reaccionó a la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,25%: “Solo bajará cuando…”

El presidente ha señalado en varias oportunidades que la Junta Directiva debería reducir la tasa para impulsar la economía

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que se debe incluir a otro miembro en la Junta Directiva del Banco de la República - crédito EFE

Nuevamente, el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en un 9,25%. Esto, teniendo en cuenta varios factores, entre ellos, la inflación total de septiembre, que se situó en 5,2%, lo que quiere decir que volvió a aumentar por tercer mes consecutivo.

Además, de acuerdo con el Emisor, los distintos datos y expectativas de inflación también aumentaron; los resultados muestran que todas las medidas se ubicaron por encima de la meta, establecida en 3%, para los próximos dos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Banco de la República
El Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 9,25%. La decisión no es nueva, lleva varios meses sin modificar el porcentaje - crédito Banco de la República

Los indicadores disponibles para la actividad económica sugieren que continúa el buen dinamismo de la demanda interna, jalonada por el consumo privado y público y por un repunte de la inversión en maquinaria y equipo, y obras civiles”, precisó.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, asegurando que solo hay una manera de lograr que la tasa de interés baje, y es que una persona ingrese a la Junta Directiva y respalde esa decisión.

Solo bajará cuando elijamos el próximo miembro de la junta del Banco de la República”, señaló el jefe de Estado en la red social.

El presidente Gustavo Petro reaccionó
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés - crédito @petrogustavo/X

En este caso, cuatro directores votaron a favor de mantener la tasa de interés estable, mientras que dos apoyaron la idea de reducir la tasa a 50 pbs.

La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos”, detalló el Bando de la República.

Petro advirtió aumento del déficit por falta de reducción de la tasa de interés

La Junta Directiva lleva varios meses manteniendo la tasa de interés intacta, pese a que el primer mandatario ha advertido sobre la necesidad de reducirla. En junio de 2025, por ejemplo, cuando el Bando dejó la tasa en 9,25%, el jefe de Estado aseguró en su cuenta de X que al no bajar la tasa, se incrementa el déficit. Esto, debido a que tampoco se puso en marcha una reforma tributaria progresiva.

Desde su perspectiva, el dejar la tasa de interés alta, atrae la inversión interna, pero esta, al parecer, se vuelve especulativa y no productiva. De esta manera, las personas con mayores recursos económicos se convierten en las más beneficiadas, “dado que son los propietarios de la deuda interna de Colombia”.

En consecuencia, la deuda se incrementa y la deuda interna presenta un crecimiento mayor a la externa. Es así como la inversión productiva pierde liquidez, según detalló el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro rechazó
El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión del Banco de la República de no bajar la tasa de interés - crédito @petrogustavo/X

“El presupuesto del año entrante debe tener sendas partidas para subsidiar la tasa de interés de agricultura y de industria, para pequeños y medianos empresario(a)s agrarios y urbanos, empresarios(a) exportadores industriales y cooperativas”, señaló el primer mandatario en la red social.

¿La política traba la reducción de la tasa de interés?

En agosto de 2025, el presidente Petro rechazó nuevamente la decisión del Banco de no mover la tasa de interés. En este caso, afirmó que detrás de esa determinación habría motivaciones políticas. Para soportar su postura, citó un artículo de Bloomberg Línea, en el que se señala que “las altas tasas en México y Colombia son un lastre para la economía”.

Simplemente la junta del Banco de la República no quiere la reactivación por razones políticas. Hasta en Bloomberg lo dicen”, declaró el primer mandatario en X.

Petro critica a Banco de
Petro critica a Banco de la República por tasa de interés - crédito X

Sin embargo, de acuerdo con el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, la decisión no se basa en cuestiones políticas; se centra en una realidad fiscal “desbordada”.

“Si usted hiciese el esfuerzo en controlar el déficit fiscal, le daría espacio al banco central para bajar tasas. Este hecho y otros más explican unas mayores expectativas de inflación y ello no da espacio a bajar fácilmente tasas. Nada qué ver con razones políticas”, detalló.

José Manuel Restrepo intervino en
José Manuel Restrepo intervino en el debate y le respondió a Petro - crédito X

Temas Relacionados

Gustavo PetroBanco de la RepúblicaTasa de interésJunta Directiva Banco de la RepúblicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Halloween, claves de redacción para escribir correctamente en este día

Esta fecha es una de las más esperadas del año por la teatralidad y oportunidad para lucir vistosos disfraces

Halloween, claves de redacción para

Defensa de Álvaro Uribe amplió la denuncia ante la ONU contra Petro por presunta “intimidación” y “presión” a la Corte Suprema de Justicia

Los abogados elevaron un informe ampliatorio en el que advierten posibles presiones del Ejecutivo sobre el poder judicial, luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la condena contra el expresidente

Defensa de Álvaro Uribe amplió

El asesinato del fiscal Mauricio Gaona y el reflejo de las historias inconclusas de la toma del Palacio de Justicia

La polémica que se ha generado en torno a la película ‘Noviembre’ ha generado que se recuerden las declaraciones realizadas sobre el crimen

El asesinato del fiscal Mauricio

Emilio Tapia, el ‘zar de la contratación’, tiene “propensión a delinquir”: las duras sentencias que lanzó el juez que ordenó su recaptura

El fallo que ordenó revocar la libertad condicional al contratista implicado en escándalos de corrupción, como el Carrusel de la Contratación y Centros Poblados, advierte que su proceso de resocialización “no ha surtido efecto”

Emilio Tapia, el ‘zar de

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Este 31 de octubre, los centros comerciales de la capital se transforman en escenarios llenos de creatividad, donde las familias pueden disfrutar de diferentes espectáculos

Las mejores actividades y planes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Las mejores actividades y planes

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

“Cazadores de demonios del K-pop” se mantiene como la película para niños más popular en Netflix

Con disfraces de halloween famosos colombianos impactaron en redes sociales: Merlina, Taylor Swift, Minions, K-Pop Demon hunters entre los más usados

Llane, de Piso 21, reveló su transformación tras la fama y el éxito: “Tenía fama y dinero... pero no tenía nada”

Liliana González respondió críticas de Yina Calderón a Juan Pablo Llano y continuó la polémica entre actores e influencers

Deportes

Esta es la verdad sobre

Esta es la verdad sobre la supuesta llegada de Rafael Dudamel a Millonarios: el venezolano respondió

Buen momento de Richard Ríos en el Benfica: este fue el “espaldarazo” que recibió del portugués José Mourinho

Técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado de Luis Díaz tras la seguidilla de partidos que ha jugado el colombiano

Acolfutpro acusó a otro equipo del fútbol colombiano por falta de pagos y armó polémica: “No se construye señalando”

Jugador del Deportivo Cali le sacó los “trapitos al sol” a compañeros tras la eliminación de la Liga BetPlay: “No todos estábamos comprometidos”