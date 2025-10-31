Ministro del Interior aseguró que el Gobierno nacional dará todas las garantías para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

El debate sobre la seguridad y la transparencia en las próximas elecciones presidenciales de Colombia cobró fuerza tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que aseguró que el país celebrará comicios en 2026 y que tanto los aspirantes como los territorios donde se desarrollarán contarán con garantías de seguridad proporcionadas por la fuerza pública.

Durante su intervención en el foro ‘Paz Electoral’, que se llevó a cabo en Bogotá, Benedetti subrayó que el Gobierno nacional respaldará las jornadas electorales del próximo año mediante recursos y acompañamiento institucional. Enfatizó que este apoyo se extenderá a quienes busquen suceder a Gustavo Petro en la Presidencia.

A su vez, el jefe de la cartera detalló que aproximadamente 70 precandidatos presidenciales disponen de medidas de protección coordinadas entre la cartera política y la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras que la Comisión de Seguimiento Electoral supervisará el desarrollo del proceso.

Benedetti también abordó el clima político actual, recordando que, tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro asumió el compromiso de “desescalar el tono” en el discurso público.

“Así ha venido pasando”, afirmó el ministro, que consideró que este cambio de actitud respondió a “un clamor esencial de varios actores”. No obstante, Benedetti señaló que este mismo comportamiento no se ha replicado entre los precandidatos presidenciales.

A lo largo de su discurso, el ministro Benedetti cuestionó la dinámica de la campaña electoral, al señalar que, a diferencia de periodos anteriores, ahora “cuando a un presidente le quedaban diez meses, nadie se encargaba de hablar de él. Y aquí es una cosa bastante absurda lo que pasa (...), que todo precandidato o candidato de oposición lo único que hace es hablar del presidente”.

Incluso, el exembajador de Colombia en Venezuela criticó que las voces opositoras se centren en atacar al mandatario en lugar de presentar propuestas concretas: “Las críticas al mandatario han hecho que los opositores no muestren ni una sola propuesta”, dijo. A propósito, lamentó el tono de la contienda: “Siempre es quien se parezca más a un matón que a un precandidato a la Presidencia”, reparó.

En la misma línea, en la ‘“Maratón Digital Paz Electoral: 12 horas de diálogo por la democracia” de El Tiempo, el jefe de la cartera reafirmó su postura, y fue más allá. Aclaró que las elecciones tendrán lugar, pese a que algunos indican que podrían no realizarse porque el presidente Gustavo Petro estaría interesado en la reelección.

Ese rumor se intensificó en el debate público por el impulso que dio el jefe de Estado a la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente en 2026. Por medio de esta, sería posible modificar la Constitución Política y, si se quiere y se aprueba, revivir la figura de la reelección. Sin embargo, en varias oportunidades, el primer mandatario ha negado querer mantenerse en el cargo que hoy ostenta.

De ahí que Benedetti rechace las advertencias que ahora proliferan sobre posibles trabas que llevarían al no desarrollo de la contienda electoral.

“La pregunta ofende, porque buena parte de la oposición y de muchas personas críticas al Gobierno o a las políticas públicas del Gobierno, dicen que no va a haber elección y lo dicen de mala fe y casi que como una emboscada, porque es obvio que va a haber elecciones”, indicó el ministro del Interior.

Benedetti aseguró, entonces, que el hecho de que algún candidato o candidata reafirme esas especulaciones “habla muy mal” de él o ella.

“Sí va a haber elecciones. No puede nadie poner en riesgo o en duda de que vaya a haber elecciones, ni nadie quiere perpetuarse en el poder”, aseveró.