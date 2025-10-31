Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

El cantante sorprendió al revelar que ya tiene en el país la lujosa Mercedes-Benz G-Wagon Brabus G800 - crédito @blessd / Instagram

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. DIOMEDEZ (w GeezyDee)

crédito Colprensa

Blessd

«DIOMEDEZ (w GeezyDee)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la primera posición, con 305.590 reproducciones.

2. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en Colombia . Crédito: BLESSD EL BENDITO

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)» de Blessd va en descenso: ya llega a la segunda posición. Sus 293.748 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

- crédito cortesía Anuel AA

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 243.729 reproducciones.

4. La Plena

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial - crédito @westcol

W Sound

Esta es la canción de W Sound que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 242.153 reproducciones.

5. YOGURCITO

Blessd ha logrado colar cancions dentro del ranking de Spotify en Colombia. (YT/ Blessd El Bendito)

Blessd

El tema de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 194.406 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. no tiene sentido

el joven colombiano domina la lista de las canciones más reproducidas en Spotify Colombia con sus temas del género urbano. (MV BELEE)

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 193.705 reproducciones.

7. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras acumular 192.497 reproducciones, el temazo de Ovy On The Drums se mantiene en séptimo lugar.

8. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

El fenómeno de Beéle ha irrumpido con fuerza en la escena global de la música urbana. Con apenas 23 años, el artista barranquillero ha logrado que su álbum debut, Borondo, alcance los primeros puestos en los listados internacionales.

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» se ubica en la octava posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 180.999, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

9. quédate

(Instagram)

Beéle

Un número tan favorable como 174.474 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Beéle va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la novena posición.

10. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 173.513 reproducciones, motivo por el cual sigue en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.