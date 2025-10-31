Karina García ya recibió su primera declaración de un pretendiente en ‘La mansión de Luinny’: la modelo lo rechazó

Compañero de Karina García en La mansión de Luinny confesó estar interesado en la colombiana - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La convivencia entre celebridades en La mansión de Luinny, el reality grabado en República Dominicana, sumó un episodio inesperado durante una de sus dinámicas grupales.

Karina García, modelo antioqueña que desde su ingreso se ha destacado por su carisma y popularidad entre los participantes, recibió la primera declaración amorosa pública en la competencia, protagonizada por el famoso influenciador y numerólogo dominicano Cristian Casablanca, apodado “El Maestro”.

El hecho se desarrolló frente a todos los concursantes durante una actividad en la que se preguntó a Cristian Casablanca con cuál de las mujeres del programa tendría una relación si estuviera soltero. Sin dudarlo, el dominicano respondió: “¿Cuál encuentro más guapa de todas? Supongamos que yo estoy soltero y me dicen Cristian elija una, a Karina”. La respuesta generó sorpresa entre sus compañeros, quienes intentaron que mencionara el nombre de alguna otra participante, pero Casablanca fue enfático: “No existe otra, Karina”.

La reacción de Karina García no se hizo esperar. La modelo reconoció el halago, pero mantuvo una postura firme y ética ante el comentario de su compañero. “Él es un hombre comprometido y a mí los hombres comprometidos me dan alergia y los respeto”, manifestó la antioqueña, quien resaltó que, aunque se encuentra soltera, prefiere no involucrarse con personas que ya tengan pareja.

Las palabras de la modelo provocaron varias reacciones en redes sociales. “Karina aclarando lo que no le preguntaron”, “es su deporte favorito y lo está negando”, “Karina es muy chistosa, la amo”, “Eso Kari, no te dejes”, “Yina está celosa porque nadie la quiere ni para jugar”, fueron algunos de los comentarios.

El momento quedó registrado como uno de los más comentados entre el grupo, debido a la transparencia y la espontaneidad tanto de Casablanca como de García. Compañeros como Yina Calderón, también participante del reality, destacaron la sinceridad de la modelo y la postura de respeto frente al influenciador. El episodio corroboró el impacto de Karina en la casa, donde su simpatía y personalidad han sido valoradas por la mayoría de concursantes.

Cristian Casablanca, conocido por su trayectoria como empresario, presentador y numerólogo en la televisión y redes sociales de República Dominicana, ha identificado públicamente a Karina como la concursante que más le atrae y una de sus favoritas, pese a que en diversas ocasiones él mismo ha hablado de su matrimonio y de su familia.