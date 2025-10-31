Colombia

Karina García ya recibió su primera declaración de un pretendiente en ‘La mansión de Luinny’: la modelo lo rechazó

La modelo antioqueña fue sorprendida por el dominicano durante una actividad grupal, donde él expresó abiertamente su atracción y reiteró que no tendría interés en ninguna otra participante del ‘reality’

Guardar
Compañero de Karina García en
Compañero de Karina García en La mansión de Luinny confesó estar interesado en la colombiana - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La convivencia entre celebridades en La mansión de Luinny, el reality grabado en República Dominicana, sumó un episodio inesperado durante una de sus dinámicas grupales.

Karina García, modelo antioqueña que desde su ingreso se ha destacado por su carisma y popularidad entre los participantes, recibió la primera declaración amorosa pública en la competencia, protagonizada por el famoso influenciador y numerólogo dominicano Cristian Casablanca, apodado “El Maestro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se desarrolló frente a todos los concursantes durante una actividad en la que se preguntó a Cristian Casablanca con cuál de las mujeres del programa tendría una relación si estuviera soltero. Sin dudarlo, el dominicano respondió: “¿Cuál encuentro más guapa de todas? Supongamos que yo estoy soltero y me dicen Cristian elija una, a Karina”. La respuesta generó sorpresa entre sus compañeros, quienes intentaron que mencionara el nombre de alguna otra participante, pero Casablanca fue enfático: “No existe otra, Karina”.

La reacción de Karina García no se hizo esperar. La modelo reconoció el halago, pero mantuvo una postura firme y ética ante el comentario de su compañero. “Él es un hombre comprometido y a mí los hombres comprometidos me dan alergia y los respeto”, manifestó la antioqueña, quien resaltó que, aunque se encuentra soltera, prefiere no involucrarse con personas que ya tengan pareja.

Las palabras de la modelo provocaron varias reacciones en redes sociales. “Karina aclarando lo que no le preguntaron”, “es su deporte favorito y lo está negando”, “Karina es muy chistosa, la amo”, “Eso Kari, no te dejes”, “Yina está celosa porque nadie la quiere ni para jugar”, fueron algunos de los comentarios.

El momento quedó registrado como uno de los más comentados entre el grupo, debido a la transparencia y la espontaneidad tanto de Casablanca como de García. Compañeros como Yina Calderón, también participante del reality, destacaron la sinceridad de la modelo y la postura de respeto frente al influenciador. El episodio corroboró el impacto de Karina en la casa, donde su simpatía y personalidad han sido valoradas por la mayoría de concursantes.

Cristian Casablanca, conocido por su trayectoria como empresario, presentador y numerólogo en la televisión y redes sociales de República Dominicana, ha identificado públicamente a Karina como la concursante que más le atrae y una de sus favoritas, pese a que en diversas ocasiones él mismo ha hablado de su matrimonio y de su familia.

Temas Relacionados

Karina GarcíaLa mansión de LuinnyKarina La mansión de LuinnyColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos de hinchas del Deportivo Pereira por la crisis institucional ocasionan problemas de movilidad en la capital de Risaralda

Cientos de aficionados del Pereira bloquearon vías de la ciudad por la crisis del equipo de fútbol: una de las barras dice que mantendrá las manifestaciones hasta que la directiva responda a sus demandas

Bloqueos de hinchas del Deportivo

Calendario lunar de octubre 2025: cómo se verá la luna desde Colombia

Voltea hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Calendario lunar de octubre 2025:

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 31 de octubre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este viernes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Exviceministro de Justicia asumió la defensa de la familia de la joven que falleció por cumplir reto en una discoteca de Cali

María José Ardila fue desconectada luego de permanecer cinco días en una Unidad de Cuidados Intensivos de una institución médica de la capital del Valle del Cauca

Exviceministro de Justicia asumió la

Siga en VIVO la movilidad en Bogotá hoy: Plantón en Ágora complica el tráfico en la carrera 40

Las medidas responden a la necesidad de reforzar la seguridad y el control vehicular durante uno de los fines de semana festivo con mayor incidentes viales y de orden público

Siga en VIVO la movilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Mujer que agredió a mesera

Mujer que agredió a mesera en Valledupar dio su versión de la pelea: “Me escupió la limonada”

Así reaccionó Karina García cuando le preguntaron si cree que Altafulla usó su popularidad para ganar ‘La casa de los famosos Colombia’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Karina García explicó por qué siempre habla de dinero y reveló si pelearía con Yina Calderón: “Me fascina vivir bien”

Esta es la participante que obtuvo el primer cupo al Top 7 de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Bloqueos de hinchas del Deportivo

Bloqueos de hinchas del Deportivo Pereira por la crisis institucional ocasionan problemas de movilidad en la capital de Risaralda

Exfutbolista de la Bundesliga que ahora juega en Liverpool aconsejó a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico