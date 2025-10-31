Colombia

Instalar decoraciones navideñas en conjuntos residenciales sin permiso le puede salir muy caro: ¿qué dice la ley en Colombia?

Antes de instalar adornos, los residentes deben revisar las reglas internas y solicitar permisos, ya que existen sanciones para quienes incumplan las disposiciones sobre espacios compartidos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Las decoraciones navideñas en propiedad
Las decoraciones navideñas en propiedad horizontal deben cumplir con el reglamento interno y las fechas establecidas por la administración - crédito Freepik

Con la proximidad de diciembre y el inicio de la temporada más esperada del año, los hogares y conjuntos residenciales de Colombia comienzan a llenarse de luces y color gracias a las tradicionales decoraciones navideñas. Sin embargo, el entusiasmo colectivo por transformar fachadas, balcones y zonas comunes en verdaderos escenarios festivos suele poner a prueba las normas legales y de convivencia que existen.

En el marco de la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en el país, se advierte con claridad que ningún residente puede intervenir, modificar o alterar las fachadas o zonas comunes de su conjunto sin la debida autorización de la asamblea general o la administración. Esto incluye la instalación de guirnaldas, luces eléctricas, figuras voluminosas o cualquier otro elemento decorativo que pueda modificar la estética o el uso de los espacios compartidos.

Los adornos solo pueden instalarse
Los adornos solo pueden instalarse en espacios privados si no sobresalen a zonas comunes ni generan riesgos para otros habitantes - crédito Freepik

El respeto por estas disposiciones no solo busca mantener el orden visual y el adecuado funcionamiento de la infraestructura, sino también prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad de todos los habitantes. Cada copropiedad está en la potestad de establecer un reglamento interno en el que quedarán detallados aspectos como las fechas habilitadas para poner y retirar los adornos, las áreas permitidas para la decoración y los materiales aptos para ello. El objetivo principal es lograr que el ambiente festivo conviva con el bienestar colectivo y el cuidado de los bienes comunes.

Los residentes pueden y suelen instalar sus adornos en espacios privados —puertas, ventanas, balcones—, siempre y cuando estas no sobresalgan a zonas comunes o generen riesgos a otros habitantes. Elementos mal fijados, cables de dudosa procedencia o decoraciones que puedan soltarse por el viento representan infracciones que van más allá de lo estético: pueden ser motivo de sanción por comprometer la integridad o la comodidad de los vecinos.

El incumplimiento de las reglas
El incumplimiento de las reglas de decoración puede acarrear multas económicas de hasta $416.000 según la Ley 675 de 2001 - crédito Secretaría de Hábitat

Es fundamental que, antes de colocar luces o guirnaldas, los responsables consulten el reglamento del edificio o conjunto, evitando así futuros conflictos o sanciones inesperadas. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, quienes incumplan estas reglas o causen daños a las zonas comunes con sus adornos quedarán expuestos a multas económicas que, dependiendo de la gravedad del hecho y las disposiciones internas, pueden ascender hasta $416.000.

Además, la administración está facultada para exigir el retiro inmediato de elementos peligrosos o antiestéticos, incluso realizando el procedimiento por cuenta y riesgo del propietario si este no atiende el requerimiento. En caso de presentarse desacuerdos por la colocación de decoraciones, la propia ley vigente dispone mecanismos internos de conciliación y solución de controversias.

El artículo 58 prevé que los conflictos puedan ser remitidos en primera instancia al Comité de Convivencia, órgano elegido por asamblea general de copropietarios para mediar y proponer salidas amistosas a los roces derivados de la vida en comunidad. Su intervención es gratuita, y sus recomendaciones quedan registradas en actas firmadas por las partes involucradas y los miembros del comité.

Antes de instalar adornos navideños,
Antes de instalar adornos navideños, es fundamental consultar el reglamento de propiedad horizontal y solicitar los permisos necesarios - crédito Isvimed

De no prosperar la mediación directa, las partes también pueden recurrir a mecanismos alternativos de solución de conflictos, conforme a la normativa nacional, como la conciliación extrajudicial en centros especializados. Solo si estos medios resultan insuficientes entran a operar las autoridades judiciales.

Para quienes ya planean teñir de luces y alegría su entorno, es indispensable —antes de comprar, instalar o fijar sus adornos— consultar previamente las reglas de propiedad horizontal vigentes, solicitar los permisos necesarios y asegurar que sus decoraciones sean seguras y no perjudiquen a otros. Solo así la Navidad en conjuntos residenciales colombianos podrá vivirse plenamente, en medio de un ambiente de respeto, orden y comunidad.

