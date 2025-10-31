Instalar decoraciones navideñas en conjuntos residenciales sin permiso le puede salir muy caro: ¿qué dice la ley en Colombia?

Las decoraciones navideñas en propiedad horizontal deben cumplir con el reglamento interno y las fechas establecidas por la administración - crédito Freepik

Con la proximidad de diciembre y el inicio de la temporada más esperada del año, los hogares y conjuntos residenciales de Colombia comienzan a llenarse de luces y color gracias a las tradicionales decoraciones navideñas. Sin embargo, el entusiasmo colectivo por transformar fachadas, balcones y zonas comunes en verdaderos escenarios festivos suele poner a prueba las normas legales y de convivencia que existen.

En el marco de la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en el país, se advierte con claridad que ningún residente puede intervenir, modificar o alterar las fachadas o zonas comunes de su conjunto sin la debida autorización de la asamblea general o la administración. Esto incluye la instalación de guirnaldas, luces eléctricas, figuras voluminosas o cualquier otro elemento decorativo que pueda modificar la estética o el uso de los espacios compartidos.

El respeto por estas disposiciones no solo busca mantener el orden visual y el adecuado funcionamiento de la infraestructura, sino también prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad de todos los habitantes. Cada copropiedad está en la potestad de establecer un reglamento interno en el que quedarán detallados aspectos como las fechas habilitadas para poner y retirar los adornos, las áreas permitidas para la decoración y los materiales aptos para ello. El objetivo principal es lograr que el ambiente festivo conviva con el bienestar colectivo y el cuidado de los bienes comunes.

Los residentes pueden y suelen instalar sus adornos en espacios privados —puertas, ventanas, balcones—, siempre y cuando estas no sobresalgan a zonas comunes o generen riesgos a otros habitantes. Elementos mal fijados, cables de dudosa procedencia o decoraciones que puedan soltarse por el viento representan infracciones que van más allá de lo estético: pueden ser motivo de sanción por comprometer la integridad o la comodidad de los vecinos.

Es fundamental que, antes de colocar luces o guirnaldas, los responsables consulten el reglamento del edificio o conjunto, evitando así futuros conflictos o sanciones inesperadas. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, quienes incumplan estas reglas o causen daños a las zonas comunes con sus adornos quedarán expuestos a multas económicas que, dependiendo de la gravedad del hecho y las disposiciones internas, pueden ascender hasta $416.000.

Además, la administración está facultada para exigir el retiro inmediato de elementos peligrosos o antiestéticos, incluso realizando el procedimiento por cuenta y riesgo del propietario si este no atiende el requerimiento. En caso de presentarse desacuerdos por la colocación de decoraciones, la propia ley vigente dispone mecanismos internos de conciliación y solución de controversias.

El artículo 58 prevé que los conflictos puedan ser remitidos en primera instancia al Comité de Convivencia, órgano elegido por asamblea general de copropietarios para mediar y proponer salidas amistosas a los roces derivados de la vida en comunidad. Su intervención es gratuita, y sus recomendaciones quedan registradas en actas firmadas por las partes involucradas y los miembros del comité.

De no prosperar la mediación directa, las partes también pueden recurrir a mecanismos alternativos de solución de conflictos, conforme a la normativa nacional, como la conciliación extrajudicial en centros especializados. Solo si estos medios resultan insuficientes entran a operar las autoridades judiciales.

Para quienes ya planean teñir de luces y alegría su entorno, es indispensable —antes de comprar, instalar o fijar sus adornos— consultar previamente las reglas de propiedad horizontal vigentes, solicitar los permisos necesarios y asegurar que sus decoraciones sean seguras y no perjudiquen a otros. Solo así la Navidad en conjuntos residenciales colombianos podrá vivirse plenamente, en medio de un ambiente de respeto, orden y comunidad.