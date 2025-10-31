Gobernador de Antioquia pidió a ciudadanos compartir el cartel de los más buscados y prometió millonaria recompensa: ya cayó el primero

Estos son los más buscados del departamento de Antioquia por delitos relacionados con las niñas y las mujeres - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante un evento público que fue divulgado en redes sociales el 30 de octubre de 2025, les pidió a los antioqueños que compartan de manera personal el cartel de los más buscados de la región, con la promesa de una recompensa de cincuenta millones de pesos.

En un principio, con su pronunciamiento anexado en video, el gobernador escribió: “Antioqueños: estos criminales han cometido los peores delitos contra las mujeres. Son agresores y feminicidas que merecen la mayor sanción social y penal. Les pido compartir este cartel. Ofrecemos hasta cincuenta millones pesos por información que nos permita su captura. ¡No hay escondite eterno, estos bandidos deben saber que los estamos persiguiendo!“

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego, publicó otro mensaje con el cartel de los delincuentes más pedidos por la justicia, y encomendó a los ciudadanos antioqueños su compromiso personal con la causa.

“Paisanos, les pido compartir en su chat y en sus redes este cartel. ¡No hay escondite eterno para quienes maltratan o han cometido delitos contra las mujeres en Antioquia! Vamos por ellos: con la fuerza de ley y la sanción social".

Luego, durante la mañana del 31 de octubre de 2025 comunicó que la ayuda de la ciudadanía había resultado efectiva para la primera captura. Se trata de un abusador sexual identificado como Fredy Gil Fernández.

“Antioqueños, ya cayó el primero. Cinco horas después de anunciar el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres, fue capturado Fredy Gil Hernández en San Rafael, quien tiene orden de captura por acceso carnal abusivo en hechos ocurridos en 2024. Un ciudadano lo identificó y reportó a la Policía dónde se encontraba. ¡Ayúdennos a que caigan todos! Denuncias en las líneas:3146887759 - 3213947094 - 123″, comunicó.