Karina García explicó por qué siempre habla de dinero y reveló si pelearía con Yina Calderón: “Me fascina vivir bien”

En un episodio resiente del reality La mansión de Luinny, la modelo e influencer Karina García protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al responder, sin filtros, varias preguntas personales que le hicieron tanto sus compañeras como el público del programa.

Con su característico tono, la también empresaria habló sobre su forma de pensar respecto al dinero, el lujo y los prejuicios que suelen rodearla, además de opinar sobre la posibilidad de una pelea con Yina Calderón, su conocida rival mediática.

Durante una dinámica del show, una de sus compañeras la preguntó sobre el motivo por el cual suele mantener un discurso firme en torno al “chapeo”, un término usado en República Dominicana y otros países del Caribe para referirse a mujeres interesadas en los beneficios económicos que puedan obtener de una relación.

Compañera: “¿Por qué, habiendo tantas cosas que tú puedes decir, por qué tú eres tan firme con ese discurso de chapeo con las mujeres?”.

Karina García: “Amor, ¿qué es chapeo?”.

Ante la explicación de su compañera —quien le dijo que el término se asociaba con ser “interesada”—, Karina respondió con serenidad, dejando clara su posición sobre el tema y defendiendo su estilo de vida sin complejos.

“Amor, ¿sabes qué? No es que yo sea interesada o que siempre tenga ese discurso. Lo que pasa es que siempre me preguntan eso. No sé por qué se llega al tema o a lo mejor yo he hecho que me lo pregunten. Siempre he sido muy firme en mi posición de que me encanta estar bien. A mí me encanta vivir bien, me fascina vivir bien”, aseguró Karina.

La influencer paisa añadió que, para ella, el bienestar no se reduce únicamente a lo material, sino que incluye otros aspectos fundamentales de la vida.

“Me encanta que todo en mi vida sea abundancia. Y no solo estoy hablando de cosas materiales, sino de amor, respeto, buenas amistades. Pero para mí, el vivir bien, tener mi buen carro, ir a lugares chéveres, gracias a Dios tener plata en mi banco, tener a mis hijos bien, es superimportante. Es superimportante", confesó la modelo.

Sus palabras generaron reacciones divididas entre sus compañeros, aunque muchos destacaron la coherencia y seguridad con la que se expresó. Karina reiteró que no se siente avergonzada de hablar de dinero o de bienestar, pues considera que son parte de una vida digna y plena.

¿Karina García pelearía con Yina Calderón?

Posteriormente, la presentadora del reality intervino y leyó una pregunta enviada por el público:

“Que si estás dispuesta a pelear en un ring con Yina”, le mencionó a García.

Con una sonrisa y sin perder la compostura, Karina contestó de manera contundente: “Mi amor, si la propuesta es superchévere, normal”.

Su respuesta causó risas entre los presentes, pero la conversación tomó un tono más picante cuando la misma presentadora recordó el episodio en el que Yina Calderón no realizó la pelea de la empresaria contra Andrea Valdiri.

Presentadora: “Pero tú ni intentaste la pelea, Yina”.

Compañera: “¿Usted está dispuesta a quedarse plantada?”.

Karina García: “¿A quedarme plantada?”.

Compañera: “Sí, porque Yina no peleó”.

Aunque Karina no profundizó en el tema, su reacción dejó ver que no guarda rencor, pero si una distancia con Calderón, la cual manejaría ante cualquier propuesta que le parezca seria y profesional.

Con esta participación en La mansión de Luinny, Karina García ha reafirmado su personalidad y su forma de ver la vida sin tapujos, mientras enfrenta públicamente los temas que otros consideran polémicos, pero la modelo demostró por qué su nombre sigue generando conversación en el mundo del entretenimiento latino y que no tiene problema en abordar esas temáticas.